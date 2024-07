Google lança atualização do Android 15 Beta 3 para corrigir problema no bloqueio do ecrã

Como tem mostrado, a Google continua a desenvolver o Android 15 para trazer algumas novidades importantes para os smartphones de diferentes fabricantes. Ao mesmo tempo que o faz, continua a tratar de eliminar bugs e falhas. A mais recente vem agora com a beta 3.1 do Android 15, que trata de um problema com o ecrã dos smartphones.

Google lança atualização do Android 15

Apesar de seguir os seus planos de lançar de novas versões do Android 15, a Google não tem nenhum problema em dar aos utilizadores novas atualizações. Estas chegam fora dos tempos definidos e focam-se em resolver falhas ou bugs importantes, colocando em causa a segurança dos utilizadores, ou dos seus dados.

Isso acontece agora novamente, com a chegada da versão beta 3.1 do Android 15. Esta surge de forma avulsa e sem estar previsto o seu lançamento. Ainda assim, esta atualização que pode parecer menor, tem um papel importante para todos os que estão a testar a nova versão do sistema da Google.

Beta 3.1 resolver problema do ecrã

Conforme descrito, esta versão está focada em resolver um problema com o bloqueio de ecrã dos smartphones Android. Este não funcionava da forma esperada e trazia assim problemas à utilização dos equipamentos que testam a nova versão do sistema da Google.

Foram corrigidos problemas que faziam com que o ecrã de bloqueio intercetasse a entrada por toque e solicitasse ao utilizador o desbloqueio do dispositivo, mesmo quando interagia com elementos do ecrã de bloqueio que não requerem o desbloqueio do dispositivo.

. Corrigiram outros problemas que afetavam a estabilidade do sistema, a conectividade e a qualidade do áudio.

Como pode ser visto na lista acima, a Google tratou de outros problemas que foram, entretanto, detetados na Beta 3 do Android 15. Estes parecem estar também focada na segurança do sistema e na forma como este é aplicado nos dispositivos.

Novidades deste sistema podem chegar em breve

Como aconteceu já em situações anteriores, recentes, esta atualização não está acessível a todos os que testam o Android 15 da Google. Esta nova versão foi disponibilizada para os Pixel e pode já ser instalada por quem escolheu testar a nova versão deste sistema operativo.

Esta nova versão não terá nenhum impacto na chegada da versão final, que se espera chegue já em agosto. Nesse evento a Google deverá apresentar o Pixel 9 e outras novidades, havendo espaço para que o Android 15 seja apresentado e até disponibilizado na sua versão final.