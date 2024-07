“Sem salário, não há trabalho”: um sindicato da Samsung declara greve

O primeiro dia do mês de julho de 2024 é de tensão na Coreia do Sul, com o sindicato da Samsung Electronics a anunciar que os seus trabalhadores vão fazer greve até que os seus pedidos de melhores compensações e mais tempo livre sejam atendidos.

A notícia é da Reuters que dá conta das últimas ações do Sindicato Nacional da Samsung Electronics (NSEU).

O NSEU representa cerca de 28.000 associados, que constituem mais de 20% da força de trabalho da empresa. Segundo o que é reportado, este sindicato pretende obter compromissos da Samsung Electronics, tais como melhorias no sistema de bónus baseado no desempenho e um dia adicional de férias anuais.

Declaramos uma greve geral hoje.

Disse Son Woo-mok, presidente da NSEU, durante uma transmissão em direto no YouTube e acrescentou o seguinte:

Enquanto as nossas reivindicações não forem satisfeitas, continuaremos a lutar com a greve geral "sem salário, não há trabalho".

Até ao momento, a Samsung Electronics não revelou pormenores sobre a duração prevista da greve.

Mais trabalho com a IA e trabalhadores a reclamar melhores salários

Num evento marcante, um sindicato de trabalhadores da Samsung Electronics realizou a sua greve inaugural no início de junho, destacando a crescente assertividade dos funcionários em meio ao impulso da empresa para avançar na tecnologia de chips de IA. O Sindicato Nacional da Samsung Electronics (NSEU) organizou a greve de um dia para exigir melhores salários.

Embora não se espere que a greve afete imediatamente a produção ou os envios de semicondutores, aumenta a pressão sobre a Samsung Electronics à medida que aumenta os esforços em IA e fecha a lacuna no fabrico de chips por contrato com a TSMC de Taiwan.

A Samsung Electronics afirmou que a produção e as operações comerciais não foram afetadas, observando que a greve coincidiu com um feriado público e viu menos funcionários tirando férias anuais em comparação com o mesmo dia do ano passado. O sindicato não revelou quantos membros participaram na greve utilizando as suas férias anuais.

A empresa de estudos de mercado TrendForce indicou que era improvável que a greve perturbasse a produção de memória flash DRAM ou NAND ou causasse escassez de remessas devido aos elevados níveis de automatização no fabrico. A greve envolveu principalmente mais funcionários da sede da Samsung em Seul do que das suas instalações de produção e foi planeada para apenas um dia.

Esta greve de um dia segue-se a recentes protestos de trabalhadores à porta dos escritórios da Samsung em Seul e de uma unidade de produção de chips em Hwaseong, a sul da capital. Estes protestos surgiram depois de a Samsung Electronics ter decidido aumentar os salários em 5,1% este ano.

Antes disso, uma coligação de sindicatos das filiais da Samsung, incluindo outro sindicato mais pequeno da Samsung Electronics, instou a NSEU a dar prioridade à negociação em detrimento do confronto, assinalando a sua decisão de não participar na greve.

A Samsung Electronics está a enfrentar desafios no seu negócio de semicondutores, tendo recentemente substituído o chefe da sua unidade de semicondutores para fazer face ao que descreveu como uma "crise" da indústria.