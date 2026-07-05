Xiaomi deixa fora das atualizações mais 9 modelos de smartphones

O Android 17 já está disponível e o HyperOS 4 será lançado após o verão. Isso traz a boa ideia de quais as novidades do sistema operativo da Xiaomi, mas tudo isto traz consigo outra mudança inevitável. Alguns modelos de vão deixar de receber atualizações. Uma nova lista deixa agora 9 smartphones Xiaomi neste cenário.

Xiaomi deixa 9 smartphones de fora do Android 17

Infelizmente, isto acontece com frequência, embora a Xiaomi seja uma das empresas que mais se esforça para prolongar a vida útil do seu catálogo de smartphones. Ainda assim, é inevitável que alguns modelos entrem para a lista de descontinuação, como os que já fazem parte dela.

Tal como foi revelado agora, a Xiaomi atualizou esta semana a lista de produtos que chegam ao fim de vida útil (EOL, na sigla em inglês). Isto inclui vários modelos das três marcas: Xiaomi, Redmi e POCO.

Xiaomi

Xiaomi 12 (todos os países)

Xiaomi 12 Pro (todos os países)

Xiaomi 12S Ultra (China)

Xiaomi Pad 6 (China)

Xiaomi Pad 6 Pro (China)

POCO

POCO X4 Pro 5G (EEE, Espaço Económico Europeu)

POCO X5 5G (Turquia)

POCO X5 Pro 5G (Indonésia)

REDMI

REDMI Note 12T Pro (China)

REDMI K60E (China)

REDMI 10 5G (EEE, Espaço Económico Europeu)

É o fim das atualizações para estes modelos

A lista EOL do Centro de Segurança da Xiaomi reflete os smartphones Xiaomi para os quais "já não oferecemos atualizações de software ou firmware (incluindo atualizações de segurança)". Portanto, qualquer smartphone que surge ali, está tecnologicamente desatualizado e não consegue executar o sistema operativo atual corretamente. A desvantagem é que também já não recebe patches de segurança, e esse é o problema.

E é exatamente por isso que deve ser considerado seriamente substituí-lo por um novo. Isto porque sem as definições de vírus mais recentes todos os meses, o smartphone torna-se mais fácil de ser comprometido, seja online ou offline, uma vez que é mais vulnerável a ataques do que um telefone totalmente atualizado.

Sempre que utilizar o dispositivo, abrir o WhatsApp ou inserir os dados da sua conta, este continuará a funcionar normalmente, mas ficará mais vulnerável. Por isso, é recomendável substituí-lo.