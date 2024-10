Snapdragon 8 Elite: o novo SoC da Qualcomm para Android e que traz o poder de um PC

No universo Android a Qualcomm tem um lugar de destaque e um papel único. Esta empresa prepara os melhores e mais elevados SoC para os smartphones, que depois vamos usar no dia a dia. A grande novidade da Qualcomm é agora o Snapdragon 8 Elite um novo SoC para o Android que traz o poder de um PC.

O novo SoC da Qualcomm para Android

A Qualcomm revelou oficialmente o seu SoC Snapdragon 8 Elite de próxima geração no Snapdragon Summit. O novo processador chama a atenção sobretudo pelo CPU Oryon. A Qualcomm afirmou que o processador foi concebido com a arquitetura Oryon de segunda geração. Há também um grande salto de desempenho com a GPU Adreno e o Hexagon NPU (Unidade de Processamento Neural) reforçado.

Entre as principais características oferecidas pelo Snapdragon 8 Elite estão até 40% de aumento de desempenho e 40% de eficiência energética. A redução de 27% no consumo de energia em todo o sistema é também um dos detalhesC. Graças ao AI Engine, o poder da inteligência artificial aumentou 45%, enquanto a eficiência energética melhorou 45%. Também há grandes inovações na câmara. O Snapdragon 8 Elite oferece uma segmentação semântica ilimitada em resolução 4K, proporcionando capacidades de processamento de imagem mais naturais e inteligentes.

Ainda mais poder para os smartphones Android

Além disso, a funcionalidade Video Eraser integrada facilita a remoção de objetos indesejados dos vídeos. A tecnologia Insight AI permite ajustes de tom de pele e de fundo em tempo real, para que as fotografias e os vídeos tenham mais luz e cor naturais.

O Snapdragon 8 Elite pretende também revolucionar o mundo dos jogos móveis com suporte para o Unreal Engine 5. O motor de física em tempo real permitirá ambientes 3D cinematográficos e interações realistas em jogos para telemóveis. Especialmente com o motor de física Unreal Chaos, simulações e interações realistas serão possíveis mesmo em cenas complexas.

Snapdragon 8 Elite chegará em breve ao mercado

Por fim, sabe-se que o Snapdragon 8 Elite elevará a experiência áudio para o próximo nível, com a tecnologia Snapdragon Sound. A tecnologia de áudio sem perdas aptX fornece suporte para música Bluetooth de 24 bits e 48 kHz, enquanto o suporte para música Wi-Fi é fornecido a partir de 24 bits e 96 kHz. Além disso, o suporte Wi-Fi 7 de baixo consumo de energia também está integrado.

Espera-se que os primeiros smartphones Android com este novo SoC da Qualcomm comecem a chegar em breve ao mercado. A aposta no Snapdragon 8 Elite é grande e os primeiros testes mostram que poderá finalmente bater o iPhone e qualquer SoC da Apple.