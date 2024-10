Próximo SoC da Qualcomm pode finalmente bater o iPhone no desempenho

As diferenças entre o iPhone e outros smartphones Android de topo sempre foram visíveis. O hardware tem caraterísticas naturais que se mostram depois no produto final. Com o tempo essa diferença tem-se esbatido e em breve poderá haver mais um momento alto. O novo SoC da Qualcomm poderá finalmente bater o SoC do iPhone da Apple.

Revelado benchmark do novo SoC Qualcomm

Durante anos, o SoC do iPhone da Apple superou os chips da Qualcomm e da MediaTek nos principais telefones Android. Isto pode mudar este ano, segundo alguns novos resultados de benchmark divulgados. Informações reveladas mostraram o benchmark do realme GT7 Pro. O telefone será suportado pelo Snapdragon 8 Elite, que aparentemente será o sucessor do Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

O smartphone obteve 3.025.991 pontos na plataforma de benchmarking AnTuTu, superando o atual líder das tabelas, o ROG 8 Pro com Snapdragon 8 Gen 3. O smartphone obteve 2.067.307 pontos no benchmark. Embora não seja diretamente comparável devido às diferentes metodologias de teste, o A18 Pro do iPhone 16 Pro atingiu 1.669.791 pontos no benchmark.

Em comparação, o iPhone 15 Pro acumulou 1.504.138 pontos. Portanto, embora as pontuações do A18 Pro e do Snapdragon 8 Elite não possam ser comparadas diretamente entre si, o relatório sugere que os novos chips da Qualcomm apresentarão um maior ganho de desempenho ano após ano.

Valores batem resultado do iPhone da Apple

Além disso, no Geekbench 6, que foi concebido para comparações entre plataformas, o Snapdragon 8 Elite conseguiu 3.260 pontos no teste single-core e 10.051 no teste multi-core. O A18 Pro obteve pontuações mais baixas de 3.182 e 7.872 no mesmo teste.

O Snapdragon 8 Elite estará disponível em duas variantes. Uma versão standard com dois núcleos a funcionar a 4,09 GHz e seis núcleos a funcionar a 2,78 GHz. E uma versão com overclock com dois núcleos a funcionar a 4,32 GH. Será o primeiro SoC da Qualcomm a apresentar núcleos Oryon auto-projetados. Contará com o GPU Adreno 830, será anunciado este mês e será usado no Samsung Galaxy S25.

As pontuações de benchmark podem não representar diretamente o desempenho no mundo real, mas são uma boa forma de testar o desempenho bruto dos chipsets. Mesmo que o leak seja legítimo, o Snapdragon 8 Elite pode não ser necessariamente mais rápido do que o A18 Pro, mas a diferença de desempenho entre os dois está a tornar-se insignificante a cada nova geração.