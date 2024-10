Google vai mudar permissões das aplicações Android para aumentar segurança

Manter a segurança máxima no Android tem sido uma das ideias base da Google ao longo dos anos. Nem sempre tem conseguido manter este seu compromisso, mas os esforços têm aumentado nos últimos anos. Agora trouxe uma nova ideia neste campo e quer mudar as permissões das aplicações para garantir a privacidade e a proteção dos utilizadores nos smartphones Android.

Google vai mudar permissões Android

A Google introduziu novas regras para impedir que as aplicações acedam desnecessariamente a fotografias e vídeos dos utilizadores nos dispositivos Android. Agora, permissões sensíveis, como aplicações que pedem acesso a toda a nossa galeria até para definir uma simples fotografia de perfil, serão revogadas.

Com a ferramenta de seleção de fotografias introduzida no Android 13, a Google garante que as aplicações apenas podem aceder a fotografias e vídeos selecionados pelos utilizadores. Isto significa que se uma aplicação quiser aceder a uma imagem ou vídeo específico, não será necessário navegar por toda a galeria.

A Google leva esta situação de forma séria e por isso quer uma mudança. Agora as aplicações terão de fornecer um motivo real para utilizar permissões como READ_MEDIA_IMAGES e READ_MEDIA_VIDEO. Se as aplicações Android quiserem obter estas permissões, precisarão de aprovação específica do Google.

Aplicações vão passar a ter mais segurança

Caso contrário, não poderão utilizar essas permissões. A data prevista para a implementação completa desta nova política da Google foi definida para janeiro de 2025. Isto significa que os programadores de aplicações têm um algum tempo para cumprir estas novas regras. Quando esse tempo terminar, as aprovações de atualizações tornar-se-ão mais difíceis para aplicações em execução no sistema antigo.

Em particular, as novas regras visam aplicações que apenas permitem que a aplicação aceda à galeria para definir uma fotografia de perfil. Em seguida, continua a utilizar essa permissão permanentemente. Estas aplicações serão regulamentadas de forma mais estrita de acordo com as novas regras do Android.

Se os programadores não colocarem as suas aplicações em conformidade com estas regras, não poderão atualizar as suas aplicações na Google Play Store. Esta é uma mudança que terá impacto nas aplicações, mas que, ao mesmo tempo, irá aumentar a segurança dos utilizadores e dos seus dados nos smartphones.