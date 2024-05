É melhor atualizar o Android! Google Wallet vai deixar de funcionar nas versões mais antigas

A Google tem somado serviços e novas funcionalidades ao Android e ao Wear OS, e a Google Wallet é uma destas. Esta carteira virtual permite guardar não apenas cartões de pagamento, mas também outros que podem ser úteis no dia a dia. Esta função essencial tem agora um limite aplicado e deixará em breve de ser suportado pelas versões mais antigas do Android.

Google Wallet deixará de funcionar em versões antigas

Tao como acontece com muitos dos serviços e apps da Google, existe um limite óbvio para a sua utilização em dispositivos móveis. Falamos das versões do Android que servem de base aos smartphones e que podem assim ter limitações que são aplicadas.

Isso acontece agora novamente, desta vez com a Google Wallet, que dentro de dias passará a deixar de poder ser usado em versões mais antigas do Android. Do que a Google revelou na sua página de suporte, esta mudança acontecerá já no dia 10 de junho.

A sua versão do Android não suporta a Carteira do Google. A 10 de junho de 2024, a Carteira do Google vai requerer o Android 9 ou superior no seu telemóvel e o Wear OS 2.x ou superior no seu smartwatch.

Mudança chegará já a 10 de junho de 2024

Da informação disponível na página de suporte, no dia 10 de junho de 2024, as versões mínimas suportadas vão ser alteradas. Nesse dia, a Google Wallet apenas poderá ser usa versão 9 ou posterior do Android, bem como na versão 2.X do Wear OS, dedicada aos smartwatches.

Segundo a Google, para ajudar a manter as funcionalidades da Carteira mais seguras, como as transações de pagamento sem contacto, é necessário de conseguir enviar atualizações de segurança para os smartphones. Neste contexto, a gigante das pesquisas recorda que as atualizações de segurança não estão disponíveis para versões do Android inferiores à 9.

Android e Wear OS são os visados neste caso

Assim, e para garantir a maior segurança possível neste seu serviço, resta apenas uma opção. Irá descontinuar o suporte para a Google Wallet e deixar os utilizadores desta versão do seu sistema operativo sem acesso a esta funcionalidade que se torna cada vez mais prática e útil para o dia a dia.

Como sempre acontece nestas situações, a solução para esta situação passa pela atualização para o Android 9 ou posterior, bem como para uma versão 2 do Wear OS. Caso o equipamento não o suporte, é recomendado que este seja substituído por um mais recente. Só assim a Google Wallet pode continuar a ser usada.