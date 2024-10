E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, fomos conhecer o Renault 4 E-Tech, analisámos o smartwatch Huawei Watch GT 5 Pro e o smartphone Xiaomi 14T Pro, e muito mais.

Como parte do seu plano de brindar o mercado com renovações que aproximam os seus modelos mais icónicos do presente e do futuro, a Renault destapou totalmente a sua mais recente surpresa: o Renault 4 E-Tech 100% elétrico. O Salão Automóvel de Paris 2024 foi o palco escolhido para a revelação.

A maioria dos neurónios dura toda a vida e o cérebro adulto contém mesmo várias áreas que podem criar novos neurónios ao longo da vida. Mas a ativação destes neurónios é fundamental, e uma nova investigação aproxima-nos um pouco mais da compreensão total deste processo.

A Huawei tem uma visão do mercado dos smartwatches que lhe permite estar em todas as gamas. Aposta de forma igual, mas tem um carinho especial pelos modelos de topo. O HUAWEI Watch GT 5 Pro é a prova disso, ao associar uma estética única ao que de melhor o hardware pode oferecer. É hora de conhecer este smartwatch que está no topo do que o mercado oferece.

Tal como o mercado já vinha a palpitar, a Apple acaba de anunciar um novo iPad mini. Este traz o poderoso chip A17 Pro, suporte para Pencil Pro e Apple Intelligence. Não tendo o mais recente, traz, contudo, um dos mais poderosos SoCs do mercado. Mas as novidades não se ficam por aqui.

Há quem lhe chame o Instagram chinês e a verdade é que está a impactar de forma decisiva a forma como os orientais viajam. Com um mercado de centenas de milhões, não admira que esteja com um crescimento fulgurante. Venha conhecer a Xiaohongshu.

Ainda não está tudo determinado para os próximos 10 anos. Aliás, cada vez as dúvidas são maiores e as empresas procuram soluções para os problemas atuais, um deles é a autonomia dos elétricos. É precisamente aí que a empresa francesa Hopium está a apostar, agora nos testes reais ao seu carro elétrico a hidrogénio.

A Tronsmart continua a presentear-nos com novos lançamentos, sempre com a premissa de oferecer boa qualidade de construção e de som a um preço reduzido. Conheça os novos Tronsmart Mirtune S100 e Tronsmart Sounfii Q20 ANC, que prometem comodidade, liberdade e excelente qualidade sonora no segmento onde se inserem.

Por volta de 2017, uma parceria inesperada parece ter-se consolidado: a Apple e a BYD juntaram-se para construir uma bateria para carros elétricos de longo alcance.

Os e-readers têm crescido, com cada vez mais pessoas a reconhecerem-lhes utilidade. Uma das alternativas mais conhecidas é o Kindle, da Amazon, que está a receber uma versão a cores.

No início do ano foi lançada a nova linha de telemóveis da Xiaomi, o Xiaomi 14 e o Xiaomi 14 Ultra. Entretanto, o mercado recebeu a gama T da marca, a sua tão aguardada atualização, com o Xiaomi 14T e com o Xiaomi 14T Pro. Como não poderia deixar de ser, trazemos-lhe a análise ao topo de gama Xiaomi 14T Pro. Fique com as nossas conclusões!

Quando revelou a sua nova proposta, Elon Musk prometeu algumas funcionalidades únicas e que não existem ainda no dia a dia. A primeira delas parece estar agora apresentada e vem mudar como os carros elétricos vão carregar no futuro. Num vídeo partilhado no X, a Tesla revelou como funcionará o carregamento sem fios para o seu Cybercab.

A Huawei continua a apostar nas áreas onde se tem dado bem e tem mostrado conseguir ter propostas que se destacam da concorrência. Se nos smartwatches já sabemos que dá cartas, é também nos tablets que se tem mostrado como uma excelente escolha. Hoje, trazemos o HUAWEI MatePad 11.5" S, um tablet preparado para o trabalho e com um ecrã que se destaca.

Os Estados Unidos da América (EUA) estão a tomar medidas relativamente aos incêndios em carros elétricos. O país anunciou um empréstimo para a produção de materiais super leves para o combate aos incêndios em veículos eletrificados.