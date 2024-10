Quanto vai custar o novo Renault 4 E-Tech? Luca de Meo “levantou a ponta do véu”

Em mais um redesenho, o icónico Renault 4 regressou com características de futuro. De entre os detalhes que faltam conhecer, os potenciais clientes querem saber o preço por que será vendido. O diretor-executivo da empresa "levantou a ponta do véu"...

Lançado em 1961, o Renault 4 conquistou as estradas entre os anos 60 e os anos 80, circulando em nome da versatilidade. A marca recorda que os oito milhões de exemplares vendidos em 100 países serviram desde carro de rali até carro dos serviços postais, tendo atravessado fronteiras para serem símbolos da liberdade.

A grelha iluminada e o tejadilho retrátil, em tecido, sublinham o carácter, a modernidade e a originalidade que a Renault imprimiu neste automóvel. Além destes elementos diferenciadores e prontos para abraçar o futuro, a Renault promete um veículo verdadeiramente conectado, equipado com tecnologias importantes.

Revelado no Salão Automóvel de Paris deste ano, o Renault 4 E-Tech 100% elétrico carrega uma responsabilidade de sucesso, pelo histórico da Renault com estes modelos visualmente retro. De facto, o aspeto dos carros parece ser um elemento-chave para a decisão dos clientes, conforme indicam as encomendas do Renault 5.

Com o veículo mostrado, o preço continua a ser uma incógnita - apesar de ser, também ele, um fator decisivo para uma potencial compra.

No Salão Automóvel de Paris, Luca de Meo, diretor-executivo da Renault, revelou que "o novo Renault 4 elétrico custará menos de 30.000 euros". Contudo, não deu pormenores, como a versão a que esse valor pode corresponder.

De acordo com a Motor.es, "menos de 30.000 euros" custará a versão mais básica, com o motor elétrico de 90 kW, equivalente a 120 cv, alimentado pela bateria mais pequena de 40 kWh, para a autonomia anunciada de 300 km.