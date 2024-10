Apple anuncia novo iPad mini com chip A17 Pro, suporte para Pencil Pro e Apple Intelligence

Tal como o mercado já vinha a palpitar, a Apple acaba de anunciar um novo iPad mini. Este traz o poderoso chip A17 Pro, suporte para Pencil Pro e Apple Intelligence. Não tendo o mais recente, traz, contudo, um dos mais poderosos SoCs do mercado. Mas as novidades não se ficam por aqui.

Um poderoso iPad mini com Inteligência Artificial

A Apple abre uma nova categoria neste lançamento de hoje. Um iPad mini carregado de tecnologia com acesso ao mais recente trunfo de IA, a Apple Intelligence. Este pequeno tablet poderá ser uma excelente ferramenta de Inteligência Artificial, para equipar outras áreas que ainda não estão a receber esta nova vaga de tecnologia.

O novo iPad mini é alimentado pelo chip A17 Pro da Apple, que é utilizado nos modelos iPhone 15 Pro e Pro Max. Com uma unidade central de processamento de seis núcleos, o A17 Pro aumentará o desempenho da CPU em 30% em comparação com a atual geração de iPad mini e é fundamental para executar o Apple Intelligence, o software de IA da Apple. Claro, com a nova GPU a Apple reclama 25% mais rapidez.

Além da novidade IA, este tablet ganha igualmente suporte para o Apple Pencil Pro.

O preço do novo iPad mini é de 619,00 €, com 128 GB de armazenamento - ou seja, o dobro do armazenamento da geração anterior pelo mesmo preço. Os clientes podem encomendar o iPad mini já hoje, com entregas a partir da próxima semana, a partir de 23 de outubro.

O chip A17 Pro também permite que a porta USB-C atinja velocidades máximas de USB 3 (10 Gbps). Pela primeira vez, o iPad mini também suporta Wi-Fi 6E para uma conetividade sem fios mais rápida em casa.

Em termos de design industrial, o iPad mini parece quase idêntico ao modelo anterior. No entanto, apresenta algumas novas cores, incluindo azul e roxo.

Uma nova mudança no design é uma região de carregamento magnético na lateral do tablet para suportar o Apple Pencil Pro.

Como já sabemos, este novo iPad será lançado com o iOS 18, sem o Apple Intelligence. As primeiras funcionalidades do Apple Intelligence, como as Ferramentas de Escrita e o modo de foco Reduzir Interrupções, estarão disponíveis como parte do iOS 18.1. Espera-se que o iOS 18.1 seja lançado ao público no final de outubro.