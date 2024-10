Os dispositivos Android estão cada vez melhores graças às novas funcionalidades e atualizações que são lançadas ao longo do tempo. Hoje, o Android 15 está a começar a ser disponibilizado aos dispositivos Pixel, com muitas novidades.

Com o Android 15 a começar a ser disponibilizado aos dispositivos Pixel, chegam atualizações que incluem funcionalidades de segurança que ajudam a manter as suas informações sensíveis de saúde, financeiras e pessoais protegidas contra roubo e fraude.

Além disso, chegam melhorias para os dispositivos com ecrãs grandes que o ajudam a fazer mais, e atualizações em aplicações, incluindo câmara, mensagens e passkeys.

Eis os destaques das últimas atualizações do Android.

Previna o roubo e recupere um dispositivo roubado mais rapidamente

O novo Bloqueio por Deteção de Roubo utiliza a Inteligência Artificial (IA) para ajudar a manter os seus dados seguros. Se o seu telefone detetar que alguém o roubou e está a tentar correr, a andar de bicicleta ou a conduzir, bloqueará automaticamente o seu dispositivo.

Também poderá utilizar o Bloqueio Remoto para bloquear rapidamente o seu aparelho a partir de qualquer dispositivo, utilizando o seu número de telefone e uma simples verificação de segurança. Estas funcionalidades estão agora disponíveis para a maioria dos dispositivos Android 10 ou superior.

O Android 15 traz proteções adicionais que previnem que os ladrões adivinhem as suas palavras-passe e acedam a informações confidenciais.

Por exemplo, a Google está a adicionar requisitos de autenticação para definições que são alvo de ladrões, como remover o seu cartão SIM ou desligar o Encontrar o Meu Dispositivo, e bloqueará o dispositivo se detetar várias tentativas falhadas de acesso a aplicações e definições.

Estas atualizações dificultam aos ladrões repor e vender um dispositivo roubado e impedem mais roubos antes que estes aconteçam.

Mantenha as aplicações com informação sensível longe de olhares indiscretos

O espaço privado no Android 15 funciona como um cofre digital no seu telefone. Pode criar um espaço privado separado para organizar aplicações com informação sensível, como aplicações sociais, de dating ou de bancos.

Quando o espaço privado está bloqueado, as aplicações permanecem virtualmente invisíveis para as outras pessoas e ficam escondidas da sua lista de aplicações, vista de aplicações recentes, notificações e definições.

Para aceder ao espaço privado, existe uma camada adicional de autenticação para manter as aplicações seguras e longe de olhares indiscretos. E para maior privacidade, pode optar por ocultar a existência de espaço privado no seu telefone.

Faça mais com os seus dobráveis ​​e tablets

As novas funcionalidades do Android 15 facilitam o acesso às aplicações que o ajudam a realizar tarefas, seja a escrever um e-mail ou a fazer brainstorming num documento.

Em dobráveis ​​e tablets, pode agora fixar e desafixar facilmente a barra de tarefas no ecrã. Isto permite-lhe personalizar o seu layout e manter as suas aplicações favoritas, como o Google Fotos ou o Gmail, ao alcance para um acesso mais rápido e maior produtividade.

O emparelhamento de aplicações proporciona um atalho rápido para facilitar a multitarefa. Por exemplo, pode abrir o Google Drive e o Gmail ao mesmo tempo para arrastar e largar ficheiros facilmente.

Também pode guardar as combinações de aplicações utilizadas com maior frequência e elas aparecerão como um único ícone de aplicação no seu dobrável ou tablet. Com apenas um toque, pode recuperá-los rapidamente num ecrã dividido para um acesso mais rápido.

Faça login com segurança, tire melhores fotografias e muito mais

Com o Android 15, há ainda mais melhorias nas câmaras, mensagens e palavras-passe. De entre as novidades:

O Low Light Boost e os controlos da câmara na aplicação funcionam agora melhor em condições de pouca luz. E as aplicações de terceiros têm maior controlo na câmara, como um controlo de flash mais preciso.

As aplicações de mensagens das operadoras podem utilizar a conectividade por satélite para enviar e receber mensagens sem ligação móvel ou Wi-Fi.

Nas aplicações que utilizam Passkeys para autenticação, pode fazer login com um único toque.

Experimente estas funcionalidades do Android 15 e fique atento às atualizações que se avizinham.