Benfica, Porto e Sporting: o que fazem e quantos os seguem nas redes sociais?

O futebol foi uma das áreas fortemente impactada pelo advento das redes sociais. Os clubes já não dispensam estas ferramentas, quer para interagir com os adeptos, quer para angariar mais receitas. Fomos espreitar o que valem Benfica, Porto e Sporting nas redes.

As redes sociais assumem cada vez mais importância na vida das corporações. O mesmo acontece com os clubes de futebol, que têm nestes canais um meio privilegiado para alargar a sua influência, conquistar mais apoio ou marcar uma posição sobre determinado assunto.

Como é óbvio os três grandes clubes de futebol de Portugal — Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto, e Sporting Clube de Portugal — têm uma presença significativa nas redes sociais. Cada clube utiliza estas plataformas para interagir com os adeptos, divulgar notícias e promover os seus conteúdos.

Abaixo, analisamos o número de seguidores de cada um e os tipos de conteúdo que publicam regularmente.

Sport Lisboa e Benfica

O Benfica é geralmente considerado como o clube que tem mais adeptos em Portugal. Mas isso não se verifica nas redes sociais.

Com uma base de seguidores global, o clube tem milhões de fãs em plataformas como o Facebook, Instagram, Twitter (agora X), e YouTube.

Facebook : 3,9 milhões de seguidores

: 3,9 milhões de seguidores Instagram : 2,9 milhões de seguidores

: 2,9 milhões de seguidores X (Twitter) : 1,9 milhões de seguidores

: 1,9 milhões de seguidores YouTube: 348 mil inscritos

O Benfica publica regularmente conteúdo que inclui resumos dos jogos, entrevistas com jogadores, sessões de treino, e materiais promocionais.

Nas redes sociais, a partilha de conteúdos históricos também é uma estratégia frequente, celebrando os títulos antigos e os ícones do clube. Além disso, o clube promove muitas iniciativas de solidariedade e marketing, ligadas à Fundação Benfica e à sua marca internacional.

Futebol Clube do Porto

O FC Porto tem uma presença fortíssima nas redes sociais, mantendo uma base fiel de seguidores tanto em Portugal como no estrangeiro. Aliás, na ainda rede mais popular, o Facebook, lidera destacado.

O clube utiliza as redes sociais não só para comunicar com os seus adeptos, mas também para promover o seu legado de sucessos no futebol europeu.

Facebook : 4,4 milhões de seguidores

: 4,4 milhões de seguidores Instagram : 2,6 milhões de seguidores

: 2,6 milhões de seguidores X (Twitter) : 1,6 milhões de seguidores

: 1,6 milhões de seguidores YouTube: 215 mil inscritos

Os conteúdos do Porto focam-se principalmente no sucesso desportivo, com publicações regulares de golos, resumos de jogos, e entrevistas com as principais figuras da equipa, seja o treinador ou os capitães. A par disto, a plataforma YouTube é utilizada para lançar documentários curtos sobre o clube e os seus jogadores.

Outra componente importante são os posts que destacam os feitos históricos do clube, como as vitórias na Liga dos Campeões e na Taça Intercontinental.

Sporting Clube de Portugal

O Sporting, atual campeão nacional, conta com uma base de adeptos é extremamente ativa e engajada nas redes sociais.

O clube também tem seguidores espalhados pelo mundo, fruto da sua história e dos vários talentos que lançou no futebol internacional, como Cristiano Ronaldo.

Facebook : 2,8 milhões de seguidores

: 2,8 milhões de seguidores Instagram : 2,4 milhões de seguidores

: 2,4 milhões de seguidores X (Twitter) : 1 milhão de seguidores

: 1 milhão de seguidores YouTube: 345 mil inscritos

O Sporting aposta em conteúdo diversificado nas redes sociais. Para além dos tradicionais resumos dos jogos e dos bastidores das partidas, o clube tem investido bastante em conteúdos multimédia que incluem vídeos criativos com jogadores, celebrando aniversários de atletas e interações mais pessoais com os fãs.

A presença nas redes sociais também promove iniciativas das modalidades desportivas, destacando as suas equipas de futsal, hóquei em patins, atletismo e outras.

Tipos de conteúdo publicado

Embora os três clubes tenham características específicas, há uma grande semelhança na forma como utilizam as redes sociais. Todos investem bastante em:

Resumos dos jogos: Publicações com destaques de golos, defesas e momentos importantes das partidas, logo após os jogos. O Benfica tem a vantagem de transmitir os seus jogos em casa no canal do clube. Entrevistas e declarações: Vídeos ou transcrições de entrevistas com treinadores e jogadores, seja antes ou depois dos jogos. Bastidores: Conteúdos que mostram o lado mais pessoal dos jogadores, como os bastidores das viagens, treinos ou momentos de lazer. Campanhas de marketing e patrocínios: Promoção de marcas e patrocinadores que têm parceria com os clubes. Eventos e celebrações: Comemorações de títulos antigos ou efemérides, como o aniversário do clube ou de jogadores. Iniciativas sociais: Promoção de atividades e projetos de responsabilidade social, seja no desporto juvenil ou em campanhas de caridade.

Redes sociais cada vez mais importantes

Como se pode constatar, as redes sociais são hoje uma ferramenta fundamental para os clubes desportivos. Através delas, os três grandes de Portugal conseguem manter uma ligação constante com os seus adeptos e criar comunidades de fãs ainda mais fortes. O envolvimento direto com os adeptos torna-se uma peça chave no marketing e na expansão das marcas a nível global.

Além disso, estas plataformas são utilizadas como ferramentas de monetização, através da publicidade e das parcerias, o que as torna ainda mais essenciais para os clubes.

É por isso que Benfica, Porto e Sporting têm uma presença sólida e bem estruturada nas redes sociais, tirando partido destas plataformas para promover os seus conteúdos, envolver os adeptos e fortalecer as suas marcas a nível global.