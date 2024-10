Empresa francesa Hopium testa carro elétrico a hidrogénio com autonomia de 1000 km

Ainda não está tudo determinado para os próximos 10 anos. Aliás, cada vez as dúvidas são maiores e as empresas procuram soluções para os problemas atuais, um deles é a autonomia dos elétricos. É precisamente aí que a empresa francesa Hopium está a apostar, agora nos testes reais ao seu carro elétrico a hidrogénio.

Não, o hidrogénio não está fora da equação

As metas ambientais, as coimas, a necessidade de baixar emissões são assuntos correntes nas marcas automóveis e autoridades da UE (e não só). Contudo, a solução que mais recebeu apoio, os veículos elétricos, retira vários problemas, mas acrescenta, para já, outros. Como tal, a hipótese do hidrogénio, nas suas várias configurações, continua bem presente em cima da mesa.

A Hopium, uma empresa especializada em tecnologias limpas e empenhada na descarbonização dos transportes pesados, atingiu um marco importante no desenvolvimento do seu sistema de células de combustível a hidrogénio de 100 kW.

Após uma série bem sucedida de testes em estrada, a empresa está a aproximar-se da comercialização da sua tecnologia inovadora, que promete ajudar a transformar o panorama global da mobilidade sustentável.

Resultados dos testes de estrada

Os testes de validação foram efetuados no circuito UTAC, onde os resultados foram encorajadores desde o início. O sistema de pilha de combustível demonstrou uma grande robustez, permitindo sessões de teste contínuas e sem interrupções.

Os testes incluíram ciclos dinâmicos de aceleração e desaceleração intensas, vibrações, bem como condições de alta velocidade e vários ambientes climatéricos, como dias de sol e de chuva. Tudo isto simula as condições reais de utilização nos transportes pesados, em que um sistema tem de suportar variações térmicas e cargas de trabalho intensas.

O sistema de propulsão a hidrogénio do Hopium demonstrou a sua fiabilidade, atingindo um nível de maturidade tecnológica de TRL7, ou seja, validado num ambiente operacional real. Este nível de maturidade é crucial, uma vez que representa um passo importante para a comercialização em massa da tecnologia.

Uma solução para a descarbonização dos transportes pesados

O CEO da Hopium, Stéphane Rabatel, exprimiu a sua satisfação com estes resultados:

Este é o resultado de anos de investigação e desenvolvimento, e não seria possível sem o trabalho dedicado das nossas equipas. Estes resultados validam não só a qualidade da nossa tecnologia de pilhas de combustível, mas também o nosso empenhamento na mobilidade descarbonizada e sustentável. Esta tecnologia tem o potencial de oferecer uma solução viável para a descarbonização do transporte pesado, um sector que tem sido tradicionalmente difícil de eletrificar devido à necessidade de longas distâncias e elevadas capacidades de carga.

Estratégia de desenvolvimento

A Hopium confirmou que a sua estratégia de desenvolvimento inicial se centrará em nichos de mercado. Um exemplo disso é o projeto marítimo K-Challenge, em que a empresa procura tirar partido da sua tecnologia para financiar a industrialização do seu sistema de pilhas de combustível.

Esta estratégia permitir-lhe-á reduzir os custos de produção, com o objetivo de oferecer, até 2028-2030, uma alternativa competitiva ao gasóleo no mercado mundial dos transportes pesados.

O transporte pesado é globalmente responsável por uma parte significativa das emissões de gases com efeito de estufa e as soluções tradicionais, como os motores a diesel, estão a enfrentar restrições crescentes devido a regulamentos ambientais mais rigorosos.

O sistema de células de combustível de hidrogénio da Hopium não só reduz significativamente as emissões de carbono, como também oferece uma autonomia e um desempenho semelhantes ou superiores às atuais opções de combustíveis fósseis, tornando-o uma solução ideal para camiões, autocarros e outros veículos de grandes dimensões.

Próximas etapas e alianças estratégicas

Nos próximos meses, a Hopium vai concentrar-se em atrair um ator industrial chave que possa acompanhar o seu processo de industrialização. Um dos próximos desenvolvimentos inclui a instalação de uma linha de montagem automatizada na sua nova fábrica em Saint-Bonnet-de-Mure. Além disso, a empresa está a finalizar o seu sistema de 200 kW, que será composto por duas baterias de 100 kW, especificamente concebidas para aplicações em transportes pesados.

O hidrogénio verde está cada vez mais posicionado como uma das soluções mais promissoras para a transição energética global. Quando utilizado em células de combustível, gera apenas água como subproduto, eliminando completamente as emissões de carbono durante o funcionamento do veículo. Além disso, a capacidade do hidrogénio de ser produzido a partir de fontes renováveis, como a energia solar e eólica, torna-o uma opção sustentável a longo prazo.

O sucesso do Hopium reflecte uma tendência crescente para a utilização do hidrogénio nos transportes, especialmente nos sectores em que a eletrificação com baterias é menos viável devido à necessidade de maior autonomia e de tempos de carregamento rápidos.

Empresas de todo o mundo estão a explorar aplicações do hidrogénio nos transportes terrestres, marítimos e mesmo aéreos, demonstrando o potencial desta tecnologia para reduzir as emissões de carbono a nível mundial.

Com a validação do seu sistema de células de combustível de hidrogénio em condições reais, a Hopium está posicionada para liderar a mudança para uma mobilidade mais sustentável no sector dos transportes pesados. Com a continuação dos investimentos na industrialização e a redução dos custos de produção do hidrogénio, é provável que se assista a um crescimento significativo da adoção desta tecnologia nos próximos anos.

A empresa não está apenas a desenvolver uma solução tecnológica, mas também a ajudar a construir um futuro em que o transporte pesado possa funcionar sem afetar negativamente o ambiente.