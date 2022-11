Hopium Machina Vision promete 1000 km com apenas 3 minutos de reabastecimento

O mercado automóvel está dedicado à eletrificação dos veículos e, apesar de muitas vozes continuarem a dizer que este não é o caminho do futuro, a oferta cresce de ano para ano. Contudo, existem diferentes linhas de pensamento para este segmento. Existem já outras opções sustentáveis em desenvolvimento. E é aqui que entra o Hopium Machina Vision e as células de combustível de hidrogénio.

Esta empresa, a Hopium, é uma jovem fabricante francesa de automóveis que trabalhou nos últimos anos para desenvolver o Hopium Machina, um veículo que visa fazer a diferença. Promete 1000 km com apenas 3 minutos de reabastecimento.

Alcance de 1000 km e 368 kW (500 cv) de potência

Com 368 kW (500 cv) distribuídos por tração integral, este veículo pode ir dos 0 aos 100 km/h em menos de 5 segundos. Além disso, atinge uma velocidade máxima limitada a 230 km/h. No entanto, o ponto alto do Hopium Machina é a sua gama.

O fabricante garante que este carro poderá atingir 1.000 quilómetros de autonomia, o que é difícil de conseguir nos veículos elétricos atuais. Uma das grandes vantagens do Hopium Machina reside no reabastecimento.

O hidrogénio pode ser reabastecido em apenas 3 minutos, à semelhança dos atuais carros de combustão. Contudo, os pontos de fornecimento ainda são um problema, quer no que toca à sua instalação, quer mesmo no transporte do hidrogénio. Aliás, várias marcas desenvolveram soluções neste sentido, ainda hoje as marcas preponderantes no mercado automóvel mantêm a aposta num futuro mais "limpo" com hidrogénio a servir de combustível.

Mas será que o mercado não está a ouvir os argumentos positivos? Será mesmo que os elétricos vieram para ficar? Há ainda muitas dúvidas que parecem não desaparecer a cada ano que passa.

Quando é que o Hopium Machina Vision chegará ao mercado?

Com o fabrico em França a partir de 2025, todos os componentes utilizados serão provenientes da Europa para reduzir a pegada de carbono de todo o processo.

Nesse sentido, a Hopium espera que o seu novo carro se torne uma referência no mercado e que o hidrogénio se torne uma verdadeira alternativa na mobilidade do futuro.

Vamos falar do preço?

É certo que os primeiros veículos, sejam eles de que marca forem, não serão baratos. Foi assim com os elétricos, e só agora começamos a ver os preços a baixar. Como tal, esta proposta francesa aparecerá com um a rondar os 120.000 euros.

Certa do sucesso da sua proposta, a empresa já permite que o Hopium Machina Vision possa ser reservado, embora ainda esteja a mais de dois anos de distância.

Apesar de todos os problemas relacionados com esta aposta sustentada no hidrogénio, a empresa é ambiciosa e traçou como objetivo produzir 20.000 unidades por ano.