Apresentação dos Mercedes-Benz E Station e CLE

A Sociedade Comercial C. Santos apresentou as novidades Mercedes-Benz e nós não perdemos tempo. Visitámos o showroom e vimos de perto tudo o que o E Station e o CLE da marca têm para oferecer. Mais uma vez, o luxo foi a palavra de ordem.

A Sociedade Comercial C. Santos apresentou as mais recentes novidades Mercedes-Benz e nós já fomos espreitar. Os novos Classe E Station e CLE podem ser vistos de perto nos showrooms da empresa, na Maia (aeroporto), Boavista (Porto) e Felgueiras.

Os dois modelos que entraram, agora, na casa da Sociedade Comercial C. Santos são de segmentos diferentes, mas mantêm uma coisa em comum: a qualidade Mercedes-Benz e a tecnologia que a marca já não deixa de fora das suas propostas.

Se o E Station prima pelo espaço e por uma utilização polivalente, o CLE procura conquistar os apaixonados por um carro desportivo de excelência.

Primeiro, o melhorado E Station

O novo Mercedes-Benz E Station é funcional, tecnológico e tem um visual dinâmico. Comparativamente ao antecessor, a largura foi aumentada em cerca de 28 mm para 1519 mm, dando mais espaço aos passageiros traseiros.

A distância entre eixos cresceu 22 mm, para 2961 mm. Se necessário, o compartimento de bagagens pode ser aumentado de 615 litros para até 1830 litros. Nas motorizações híbrida plug-in, a capacidade do compartimento de bagagens é de 460 a 1675 litros.

Além de maior, o novo Mercedes-Benz E Station tem um visual mais dinâmico, assegurado por detalhes como a linha de tejadilho e o óculo traseiro inclinado.

É no design interior que o novo Mercedes-Benz Classe E se destaca, face ao antecessor. Se o Classe E Station estiver equipado com o display opcional do passageiro dianteiro, uma grande superfície em vidro do MBUX Superscreen estende-se até ao display central. Este sistema, com conectividade 5G fornece informação aos três ecrãs, permitindo vídeo-chamadas, jogos, utilização de redes sociais, entre outros.

Os gráficos do ecrãs podem ser personalizados, tendo o condutor à disposição dois estilos de exibição (Classic e Sporty) e três modos (Navegação, Assistência, Serviço).

Seguindo a tendência recente da Mercedes-Benz, todos os motores da nova gama Classe E W214/S214 são eletrificados com tecnologia mild-hybrid ou híbrida plug-in.

Mais do que isso, as motorizações iniciais do modelo são o E 200 a gasolina (motor M 254 de 204+23 cv e 320 Nm de binário) e o E 220 d Diesel (OM 654 com 197+23 cv 440 Nm de binário).

O Mercedes-Benz Classe E Station 300 e (híbrido plug-in com motorização térmica a gasolina) tem uma potência elétrica de 95 kW (129 cv) e uma autonomia de até 112 km (WLTP).

Por sua vez, o Mercedes-Benz Classe E Station 300 de (híbrido plug-in com motorização térmica a diesel) tem autonomia de até 112 km (WLTP). Esta versão poderá, na maioria das vezes, circular em estrada de forma exclusivamente elétrica, sem utilizar o motor a combustão.

O E 200 Station começa nos 65.750 euros e o E 220 d nos 70.000 euros. O E 300 tem preços a partir de 76.550 euros e o E 300 de 78.550 euros.

Em breve, chegarão as versões All-Terrain, e a variante Mercedes-AMG E53 tem lançamento previsto para o segundo trimestre de 2024.

Depois, o desportivo Mercedes-Benz CLE

A Mercedes-Benz concebe carros de sonho, combinando elementos desportivos e elegantes, e conquistando os condutores mais exigentes.

O novo CLE combina as inovações de conceção e técnicas do Classe C e do Classe E. Com um design expressivo, equipamento de conforto exclusivo para a máxima individualidade e um desempenho de condução preciso, o novo coupé de duas portas não compromete, em termos de espaço.

Com 4850 mm de comprimento, 1860 mm de largura e 1428 mm de altura, o novo modelo de duas portas é o maior coupé do segmento médio. O conceito dimensional - em particular a distância entre eixos 25 milímetros mais comprida - do CLE Coupé oferece significativamente mais espaço do que o Classe C Coupé.

Também nesta proposta, os passageiros traseiros, em particular, beneficiam de mais espaço e, por conseguinte, mais conforto.

Também a bagageira oferece mais 60 litros de volume.

No interior, destaque para o painel de instrumentos totalmente digital de 12,3", o display central de 11,9", em formato vertical orientado para o condutor, e a iluminação ambiente dinâmica de 64 cores.

O CLE adota inúmeras inovações digitais do novo Classe E. Com a nova arquitetura eletrónica e a terceira geração do sistema de informação e entretenimento MBUX, é o coupé mais inteligente da Mercedes-Benz.

Graças à eletrificação sistemática e à redução inteligente das dimensões dos motores, o novo CLE é uma referência, em termos de eficiência: o motor diesel e a gasolina são mild-hybrid e, além de um turbocompressor, ambos possuem um motor de arranque/alternador integrado (ISG) de 48V.

Este sistema assegura funções como a circulação em roda livre, potência adicional e a recuperação de energia, permitindo assim poupanças significativas no consumo e uma melhor performance de condução.

Em Portugal, as motorizações disponíveis no lançamento são a CLE 200 Coupé (motor 1999 cc a gasolina de 204 + 23 cv) e a CLE 220 d Coupé (motor 1993 cc a diesel de 197 + 23 cv). A versão a gasolina tem um preço de 61.800 euros e a versão a diesel de 64.800 euros.

Ao coupé irá juntar-se, em 2024, o CLE Cabrio. Com os dois novos modelos, a Mercedes-Benz vai ao encontro do desejo de muitos clientes dos segmentos do Classe C e do Classe E.