Fabricantes pedem ao governo para tirar o IVA dos carros elétricos

As fabricantes espanholas pedirão ao governo que elimine o IVA dos carros elétricos, por forma a impulsionar as vendas.

De olhos postos em 2024, a Associação Espanhola de Fabricantes de Automóveis e Camiões (ANFAC) vai solicitar ao Ministério das Finanças de Espanha a eliminação do IVA dos carros elétricos, como forma de impulsionar as suas vendas. Isto, porque, atualmente, estas estão muito abaixo da média europeia.

Mais do que isso, solicitou ao Ministério dos Transportes a criação de um órgão estatal para a monitorização da infraestrutura de carregamento.

A proposta da ANFAC recai numa reforma tributária para substituir o atual Plano MOVES III, bem como no lançamento da terceira PERTE (Projetos Estratégicos de Recuperação e Transformação Económica) do Veículo Elétrico e Conectado, com o objetivo de promover a transição da indústria espanhola para a mobilidade elétrica.

Temos consciência de que o Plano MOVES tem os seus pontos fortes e fracos. Do ponto de vista temporal, flexibilizar o auxílio para que seja cobrado no momento da compra do veículo é um passo que vamos dar, esse é o compromisso.

Disse o anterior ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Héctor Gómez, anunciando, em outubro passado, que o plano de ajuda seria modificado para que o subsídio estatal fosse concedido no momento da compra.

Carros elétricos sem IVA, em Espanha, para incentivo à adoção

O principal problema do MOVES III são os longos períodos que os clientes têm de esperar até receberem o auxílio; em alguns casos chega a um ano e meio. No entanto, a reforma proposta demorará pelo menos até meados de 2024, pois, em novembro, o Conselho de Ministros concordou em prolongar o atual plano até 31 de julho de 2024.

A colaboração público-privada é essencial para alcançar uma mobilidade com emissões zero.

Defendeu Jordi Hereu, novo ministro da Indústria e Turismo, que esteve reunido, recentemente, com a secretária de Estado da Indústria, Rebeca Torró, com o presidente da ANFAC, Wayne Griffiths, e com o diretor-geral da associação automóvel, José López-Tafall.

Na reunião, foi destacado o interesse do governo em avançar para a descarbonização dos transportes.

Sabem que me reuni com o ministro dos Transportes, Óscar Puente, e com o ministro da Indústria, Jordi Hereu, e ambos querem implementar rapidamente medidas concretas e eficazes. Eles sabem que o consumidor tem dúvidas e querem incentivar a venda de mais carros elétricos e híbridos plug-in. Espanha pode e deve ser uma grande referência na mobilidade do futuro. Se alavancarmos a nossa liderança em energias renováveis, seremos capazes de atrair mais investimentos para liderar a transição verde.

Disse Griffiths.