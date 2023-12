Digi: nova operadora vai usar fibra ótica da Vodafone e não só…

Depois do leilão do 5G, além da MEO, Vodafone e NOS passou-se também a falar da Digi. A Digi é uma empresa de telecomunicações com forte presença no mercado de TV Net Voz da Roménia, Hungria, Itália e Espanha (e com ofertas loucas). Em Portugal a Digi vai usar a rede de fibra ótica da Vodafone.

Digi vai ter também 40 MHz de espetro da Vodafone...

A Digi Communications entrou no nosso país após ter adquirido oito lotes de frequências entre 800 MHx e 3600MHz por 67 milhões de euros em 2022. A empresa tem já vários colaboradores em Portugal e o objetivo é fornecer os melhores serviços de telecomunicações ao mais baixo preço.

A Digi é uma operadora de telecomunicações muito competitiva como se ver pela tabela de preços praticada em Espanha.

A Vodafone Portugal chegou a acordo com a Digi para lhe ceder 40 MHz de espetro, assim como o acesso à sua rede de fibra ótica. Num comunicado ao mercado, assinado pelo seu CEO, Serghei Bulgac, é referido que a Digi avançou que o acordo que pressupõe que a Vodafone ceda 20 MHz na faixa dos 1.800 MHz e 20 MHz na faixa dos 3.400-3.800 MHz, assim como o acesso grossista à sua rede de fibra.

É ainda referido que o acordo está associado à compra da Nowo pela Vodafone. A Vodafone Portugal confirmou, que este acordo, que integra a proposta de remédios a apresentar à Autoridade da Concorrência, é no âmbito da operação de compra da Nowo.