Chamadas e Gigas ilimitados por 25 euros? Sim, mas não é em Portugal

Gigas e chamadas ilimitadas? Isso existe? É verdade que as operadoras têm evoluído nas ofertas que têm para os clientes. Se há uns anos ter alguns MB de tráfego era um luxo, hoje em dia há tarifários que oferecem tráfego na ordem dos GB, mas que mesmo assim é pouco.

Em Espanha a DIGI está a “oferecer” chamadas e Gigas ilimitados por apenas 25 euros.

Operadora DIGI “oferece” chamadas e gigas ilimitados

A operadora DIGI está com super ofertas que gostaríamos de ter cá por Portugal. De acordo com informação do site oficial, é possível ter internet e chamadas ilimitadas por apenas 25 euros mensais. Além desta ofertas, existem outras disponíveis bastante interessantes.

Por exemplo, por apenas 7 euros é possível ter 5G (acumuláveis) e chamadas ilimitadas em território nacional. Por 20 euros mês pode-se ter 40 GB de tráfego e também chamadas ilimitadas.

No entanto, como referido o destaque vai mesmo para o tarifário de 25 euros com gigas e chamadas ilimitadas. Além disso, está também incluído neste tarifário a oferta de 1000 SMS mensais entre pessoas com o mesmo tarifário.

Em Portugal o preço dos tarifários ainda estão um pouco longe desta oferta da operadora espanhola. No entanto, quem sabe se não poderá começar a ser a tendência. De relembrar que esta pandemia por COVID-19 tem trazido enormes desafios no segmento das comunicações, que podem também ser transformadas em oportunidades para as operadoras.

