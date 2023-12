Num mercado dominado pelo Chrome, tanto no desktop como no Android, o Firefox tem procurado crescer e tornar-se uma alternativa. Este browser tem melhorado em alguns aspetos e agora tem uma novidade única. As extensões estão disponíveis na versão Android, algo que muitos esperavam para poder abandonar de vez o Chrome e optar pelo browser que realmente gostam e querem usar.

As extensões elevam o que os browser oferecem a um novo patamar. Conseguem dar novas funcionalidades e opções, tornando a navegação na Internet mais simples ou mais eficiente. Uma área onde ainda não estavam presentes de forma plena era no Android, algo que agora muda de forma drástica.

O mais recente anúncio da Mozilla revelou que o Firefox recebeu um impulso neste campo, tendo agora mais de 450 extensões dedicadas a serem usadas na sua versão para Android. Este aumento permite usar de forma ainda mais direta a novidade apresentada há algum tempo.

It’s official: today more than 400 new extensions are available on Firefox for Android https://t.co/MWKPykUXxS — Firefox (@firefox) December 14, 2023

Tal como esperado, esta lista de extensões cobre muitas áreas e permite ao utilizador elevar ainda mais o Firefox no Android. Estão presentes algumas que são bem conhecidas de todos, complementadas por outras menos usadas e com uma visibilidade menor no que toca ao browser da Mozilla.

Algo que foi mantido com esta chegada foi a simplicidade de instalação das extensões no Firefox. A lista de propostas está acessível no menu pela opção Extras, sendo depois apenas necessário escolher o + presente na lista. Após a confirmação esta fica instalada e pronta a ser usada no Android.

A novidade do Firefox para o Android é, na verdade, um regresso. Depois de ter uma lista reduzida e de uma utilização muito discreta, as extensões acabaram por ser removidas e deixar de estar acessíveis. Ao voltarem agora, espera-se que seja de forma definitiva e que a lista acabe por ser alargada e melhorada com o tempo.

O que a Mozilla conseguiu ao trazer as extensões para o Android é importante para este sistema operativo e para os utilizadores. Consegue bater a Google e o Chrome, sendo o argumento que muitos esperavam para trocar de browser de vez.