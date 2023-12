O Dropbox é um dos primeiros serviços Cloud que a Internet ofereceu. Este tem crescido procurado novas funcionalidades para se manter interessante e cativar os utilizadores. Um dos últimos foi a integração com a IA, para ser mais eficiente. O que muitos não sabem é que esta novidade pode estar a permitir que os seus dados sejam usados para treinar a IA.

Mesmo com os serviços Cloud de empresas como a Google, a Microsoft ou a Apple, muitos continuam a optar por usar o Dropbox. Este serviço integra-se de forma transparente com os sistemas operativos e permite assim guardar os ficheiros na Internet e aceder-lhes de qualquer lado.

Para otimizar a sua pesquisa, tornando o encontrar de ficheiros mais eficiente e mais simples, este serviço Cloud resolveu usar a IA. Para isso escolheu a OpenAI, a criadora do ChatGPT, para se associar e assim obter uma proposta já funcional e com provas dadas, ainda que em outros contextos.

Third-party AI services are only used when customers actively engage with Dropbox AI features which themselves are clearly labeled (see example screenshot), which is explained in the "Learn more" link in your screenshot: https://t.co/JvOZcBL6FT