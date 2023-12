A OnePlus quer voltar a marca uma posição no mercado e tem já o smartphone necessário para o fazer. Falamos do OnePlus 12, que deverá chegar em breve ao mercado global e assim garantir o melhor desempenho, com o hardware mais atual. A data definida para o seu lançamento foi agora conhecida e mostra como está prestes a chegar.

Ainda que seja já um smartphone conhecido na China, o OnePlus 12 ainda não chegou ao mercado global. Este smartphone quer seguir a linha dos produtos da marca e oferecer aos utilizadores tudo o que a marca nos habitou, em termos de desempenho e de design.

O momento em que subirá aos palcos na Europa, EUA e outros mercados está para breve, tendo a marca revelado finalmente quando esse momento acontecer. Do que revelou no Twitter, e até em outras redes sociais, o novo OnePlus 12 será apresentado ao público no dia 24 de janeiro de 2024.

O modelo básico deste smartphone surge com 12 GB de RAM, o que já é um valor impressionante. Ainda assim, o OnePlus 12 poderá crescer e chegar aos 24 GB de RAM. Além disso, temos até 1 TB de armazenamento o SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. As velocidades de carregamento são ótimas, oferecendo carregamento rápido com fio de 100 W e carregamento sem fio de 50 W.

Há um novo sensor Sony LYT-808 para a câmara principal de 50 megapíxeis e uma câmara telefoto periscópica de 64 megapíxeis. O ecrã AMOLED de 120 Hz de 6,82 polegadas é um painel 2K fabricado pelo BOE Technology Group da China. A estética lembra o seu antecessor e para além das cores branco brilhante e preto fosco clássico, o OnePlus 12 também será disponibilizado em verde.

O OnePlus 12 está a ser lançado como parte do 10.º aniversário da marca. Esta não é a única grande novidade dessa celebração, tendo a OnePlus também anunciado que venderá o OnePlus 12R em outras partes do mundo além da China e da Índia. No entanto, o marca não anunciou nenhuma especificação ou informação sobre o 12R.

Espera-se muito para a marca com a chegada deste novo modelo. O OnePlus 12 está a receber muito interesse por parte dos potenciais utilizadores, que esperam que este repita o sucesso de outros modelos que a marca lançou no passado.