Foi há poucos dias que revelámos a chegada de uma atualização Android da Google para os seus novos smartphones, os Pixel 8. Do que foi revelado, esta focou-se em resolver vários problemas identificados, mas aparentemente a Google escondeu uma novidade. A atualização da Google para o Android aumentou o desempenho do Pixel 8.

Atualização Android da Google com surpresa

A aposta da Google nos Pixel 8 e 8 Pro parece ser muito grande. Mais que o hardware presente, a marca promete 7 anos de atualizações e novidades Android para os seus smartphones. Esta é uma garantia importante e que até se estende ao próprio hardware.

O que não se esperava era a novidade que chegou com esta atualização, que parecia dedicada apenas a corrigir problemas e bugs identificados. Estes chegavam ao ponto de impedir a correta utilização destes smartphones, por bloquear o arranque e até o espaço de armazenamento disponível.

Do que é revelado, e após a instalação desta atualização, os Pixel 8 foi descoberta uma melhoria no desempenho e os primeiros testes de benchmark. Em particular, a pontuação relativa aos testes multi-core no Geekbench melhorou, sem haver diferenças significativas relativamente aos testes de single-core e de GPU.

Desempenho do Pixel 8 melhorou muito

Embora a importância dos testes de benchmark seja relativa, há que reconhecer que é importante. A melhoria registada pelo Google Pixel 8 após a atualização de novembro, de cerca de +35%, foi detetada principalmente por muitos utilizadores destes smartphones numa utilização normal.

Não se sabe se a Google irá conseguir fazer evoluir ainda mais esta sua proposta como o fez agora com uma simples atualização. Espera-se que no futuro o Android traga ainda mais a estes smartphones e que continuem a evoluir exponencialmente.

Há que valorizar a Google e os seus engenheiros, que conseguiram melhorar o desempenho dos Pixel 8, com apenas uma atualização do Android. Estes smartphones iniciam o que deverá ser uma presença em Portugal da Google no campo do hardware e certamente que vão ter muitos interessados nestas propostas.