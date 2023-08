Blackview A200Pro traz de volta o ecrã curvo a um elegante smartphone

Os ecrãs com acabamento curvo foram uma tendência nos smartphones há uns 5 ou 6 anos, mas, como temos visto, há pormenores que tendem a ressurgir e a Blackview acaba de apresentar o seu novo A200Pro. A marca apresenta o novo Blackview A200Pro como um smartphone de negócios, com ecrã AMOLED curvo, câmara de 108MP e processador Helio G99. Mas há mais para conhecer.

A linha A da Blackview está a ser reforçada com o Blackview A200Pro. Trata-se do seu primeiro smartphone com ecrã AMOLED que, além dessa característica, ainda tem resolução de 2,4K e 120Hz de taxa de atualização. A câmara principal tem 108 MP e vem equipado com DokeOS 4.0, baseado em Android 13. O processador é um Helio G99 de 6nm e tem uma capacidade de carregamento rápido de 66W.

Pormenores que marcam a diferença no Blackview A200Pro

O Blackview A200 Pro destaca-se com pelo seu elegante design simétrico de curva dupla e design exclusivo de câmara de lente dupla. Está disponível em tons cativantes: Daybreak Blue, Meteor Purple e Polar Night Black.

O ecrã curvo AMOLED de 2,4K de 6,67 polegadas é protegido pelo vidro Gorilla Glass 5 e tem taxa de atualização dinâmica de 120Hz para uma experiência visual suave dos utilizadores e uma taxa de resposta ao toque de 240Hz.

O Smart-PA Box Speaker fornece áudio rico, enquanto o sensor ótico de impressão digital no ecrã garante um acesso rápido e seguro. O ecrã assume-se como vibrante, com brilho máximo de até 1300 nits, e permanece claro mesmo sob a luz do sol. Além disso, a certificação TÜV SÜD para Low Blue Light garante a redução da luz azul, priorizando o conforto visual dos utilizadores.

As câmaras e o desempenho

O Blackview A200 Pro vem com um sensor Samsung ISOCELL HM6 de 108 MP, garantindo fotos nítidas, dia ou noite. A câmara ultra grande angular de 8 MP e 117° é ideal para fotografar paisagens, enquanto a câmara macro de 2 MP está preparada para captar os mais pequenos detalhes.

Os entusiastas de selfies ter à sua disposição uma câmara frontal de 16 MP da Samsung, que oferece fotos deslumbrantes a qualquer momento.

O A200 Pro vem equipado com o processador MediaTek Helio G99 e tem 12 GB de RAM, que podem chegar aos 24 GB com recurso ao armazenamento interno. Tem 256 GB de armazenamento interno e também uma opção para expandir até 1 TB.

E graças ao expansivo sistema de arrefecimento de 14.883 mm² do A200 Pro, o seu telefone ficará sempre fresco e controlado.

O Blackview A200 Pro apresenta o novo DokeOS 4.0 baseado no Android 13. O novo Workspace Business App integra facilmente o seu trabalho e vida pessoal, aumentando a eficiência dos negócios, mais conveniência e privacidade.

Com o EasyShare Business App, os utilizadores podem partilhar ficheiros sem precisar de internet, e o Smart QR Business Scanning simplifica a rede, tornando-a ainda mais conveniente e privada. Navegar em chamadas internacionais é muito fácil com o recurso Business Real-time Subtitle.

Autonomia

O A200 Pro integra uma poderosa bateria de 5050mAh, oferecendo aos utilizadores até 576 horas em standby e 9 horas de streaming de vídeo ininterrupto. E com a sua capacidade de carregamento super-rápido de 66 W, os utilizadores poderão aumentar de 30% a 80% em apenas 20 minutos.

Preço e disponibilidade

O novo smartphone Blackview A200Pro está disponível numa promoção especial de lançamento, com um preço de cerca de 183€ (+IVA), a decorrer até ao próximo dia 27 de agosto.

Blackview A200Pro