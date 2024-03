VLC para Android sem atualizações há vários meses! Descubra o que está a acontecer

O VLC é conhecido de quase todos os utilizadores de computadores ou smartphones. Este leitor multimédia é um dos mais completos e com um número de utilizadores sempre a crescer. O VLC está há meses sem atualizações no Android e agora foi descoberta a razão.

Problemas com atualizações no Android

A presença do VLC é de tal forma grande que está tanto nos sistemas operativos de desktop como nos smartphones e tablets. Uma das propostas mais usadas é mesmo a versão dedicada ao Android, que rapidamente conquistou os seus muitos milhões de utilizadores.

É precisamente esta versão que está agora a ser avaliada e em discussão. Há vários meses que não tem atualizações, o que deixa muitos utilizadores admirados e preocupados. As razões foram agora reveladas pela equipa do VLC e mostram que grande parte da culpa está com a Google.

VLC está em guerra com a Google

Para permitir a atualização, segundo o que a equipa do VLC revelou, a Google exige acesso às chaves privadas de assinatura do código. Estas permitem garantir que a fonte da app é segura. Há ainda outra questão, associada, sobre o suporte de versões mais antigas do Android TV.

Ao dar acesso a essas chaves privadas, a equipa do VLC passaria o controlo da sua app para as mãos da Google. Com essas chaves é possível assinar código e fazer passar qualquer alteração como uma atualização, mesmo que não tenha sido criada pelo VLC.

Situação repete-se com a Microsoft

Curiosamente, o Android não é o único sistema com problemas no VLC. Também a loja da Microsoft bloqueia atualizações deste leitor multimédia, neste caso por problemas em aceder às partilhas do OneDrive e as políticas da gigante do software.

Espera-se que em breve a equipa do VLC consiga chegar a acordo, tanto com a Google como com a Microsoft. Só desta maneira este leitor de multimédia terá as necessárias atualizações, tanto no Android como no Windows. A equipa parece apostada em conseguir, mas sem que isso quebre a segurança dos utilizadores.