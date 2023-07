A IA e o ChatGPT parecem ter vindo para ficar, ajudando os utilizadores no dia a dia. Esta proposta da OpenAI está a ganhar novos territórios e novas áreas. A mais visível parece ser agora a dedicada aos smartphones. Para a semana está prometida uma grande novidade, com a chegada da versão dedicada ao Android.

Depois de ter sido lançada apenas para o browser, o ChatGPT e toda a sua inteligência quer ganhar novas áreas e permitir a utilização em novos cenários. Quer oferecer aos utilizadores e a todos os que querem explorar esta IA novas oportunidades e novas áreas de atuação.

Com o cliente dedicado ao iOS já disponível na App Store e a ser usado por todos os que têm o iPhone, é hora de conquistar novas plataformas. A próxima proposta a surgir vai ser dedicada ao Android onde a OpenAI ainda não tinha presença, mas onde já estava prometida.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI