O Telegram também já tem Stories, mas não é ainda para todos

Apesar de ser muitas vezes a fonte de inspiração para muitos serviços, o Telegram também se inspira na concorrência. O caso mais recente chega na forma dos Stories, que cada vez mais estão presentes nas plataformas de comunicação. Esta novidade chegou, mas ainda não está acessível para todos.

Apesar de serem uma novidade, os Stories no Telegram já vêm aser falados há algum tempo. Foi o criador deste serviço que revelou no mês passado que esta seria uma novidade que iria chegar em breve, para assim aumentar o que está acessível aos utilizadores deste serviço de mensagens.

Agora, e de forma quase silenciosa, os Stories chegaram ao Telegram para permitir a partilha de mensagens vídeo ou imagens. Estas têm uma vida útil muito reduzida, mantendo o espírito que este tipo de publicações pretende ser, independentemente da plataforma onde são publicados.

You think I'd forget that? There's a + button at the top of your chat list for posting Stories. Currently, only Premium users are able to post Stories.