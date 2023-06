Telegram vai seguir a tendência e também vai ter Stories muito em breve

As Stories tem sido uma tendência cada vez maior nas redes sociais e não só. Esta forma de partilhar vídeos de forma temporária atrai os utilizadores e parece ter conquistado mais uma plataforma. Agora é o Telegram a olhar para esta ideia e que deverá chegar muito em breve.

O Telegram, mesmo seguindo uma linha de desenvolvimento própria, tem dado aos seus utilizadores muito do que a concorrência oferece. Estas novidades surgem de pedidos dos utilizadores, que querem ter ali acesso a muito do que já se habituaram a usar.

É assim que as Stories vão finalmente chegar ao Telegram, fruto dos muitos pedidos dos utilizadores. Do que o seu criador, Pavel Durov, revelou, este serviço era inicialmente contra esta novidade, pela simples razão de que está já presente em todo o lado.

Mas, e porque têm o bom hábito de ouvir os utilizadores, as equipas de programadores meteram mãos à obra e preparam uma novidade que chegará muito em breve. Os testes já foram iniciados e espera-se que o anúncio final surja dentro de muito pouco tempo.

Do que Pavel Durov revelou, os utilizadores do Telegram vão algum controlo sobre as publicações que fizerem. Assim, poderão escolher o tempo que as Stories vão estar publicadas, com opções de 6, 12, 24 ou 48 horas. Além disso vão escolher quem poderá ver a publicação.

Será ainda possível ter até mesmo listas de amigos mais próximos e, segundo Pavel Durov, haverá a possibilidade de fixar Stories no perfil para ajudar a identificar cada utilizador. Além disso, a novidade ficará disponível para os canais.

O que não se sabe ainda é que se esta novidade do Telegram será gratuita ou fará parte do plano Premium. A verdade é que as Stories vão chegar a este serviço de mensagens e passará a ser uma parte importante da sua oferta.