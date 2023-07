Apesar de ser uma das mais recentes propostas da Internet e estar no radar de todos, o Threads tem ainda muito para provar. Esta nova rede social aproveitou um mau momento do Twitter para chegar, mas parece estar a ter problemas para se manter com os níveis de interesse esperados e voltou a perder terreno.

Desde que foi aberto ao público que o Threads se tem revelado como uma das redes sociais que mais rapidamente cativou os utilizadores. Os números iniciais eram de uma adesão total e cresciam de forma exponencial, superando todas as expetativas da própria Meta.

A verdade é que rapidamente esse interesse parece estar a desaparecer com o tempo. As análises que têm sido feitas mostram que cada vez menos utilizadores estão a voltar e os que regressam estão a passar muito menos tempo na nova rede social da Meta.

Os dados mais recentes referem isso mesmo e revelam que pela segunda semana consecutiva, o número de utilizadores ativos diários diminuiu no Threads, caindo para 13 milhões, cerca de 70% abaixo do pico de 7 de julho, de acordo com estimativas da Sensor Tower.

O tempo médio que os utilizadores gastam nas apps iOS e Android também diminuiu de 19 para quatro minutos. O tempo médio gasto pelos utilizadores Android nos Estados Unidos caiu para cinco minutos, de um pico de 21 minutos no dia do lançamento, de acordo com a SimilarWeb.

Para contrariar este movimento, o Threads estará prestes a receber novidades para os utilizadores. O seu responsável já prometeu muitas das funcionalidades que estão a ser preparadas para ser lançadas em breve. Além disso, as apps móveis também têm recebido mudanças para se aproximar com a versão web.

Mesmo com estas quebras, os responsáveis da Meta não parecem preocupados com o desempenho do Threads. Esta rede social está ainda a ser desenvolvida e a receber novidades, algo que irá trazer novamente os utilizadores, que vão acabar por ficar.