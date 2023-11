S SpaceX quer mostrar ao planeta o poder da sua nave Starship e do seu foguete Super Heavy. Será esta dupla que irá abrir caminho para muitas viagens espaciais rumo à Lua e a Marte. Depois de um teste mal sucedido, surgem agora boas notícias. A SpaceX já tem data para o segundo voo de testes da Starship e do Super Heavy.

O primeiro voo de testes da Starship mão teve o sucesso que muitos esperavam. A nave de Elon Musk acabaria por explodir pouco depois do lançamento, sendo catalogada pela SpaceX como um sucesso e uma forma única de aprendizagem para a empresa.

Em breve, e 6 meses depois deste primeiro teste, a SpaceX quer repetir o momento anterior e torná-lo num caso de sucesso. Para isso prepara já o segundo voo e agora veio revelar finalmente qual a data que está a ser pensada para este momento único.

Starship preparing to launch as early as November 17, pending final regulatory approval → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/qRKv9ugWsR — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2023

A data avançada pela SpaceX está para chegar muito em breve. Será a 17 de novembro que a empresa de Elon Musk realizará as manobras de testes programadas para esse momento único na história de Humanidade e para muitos de nós.

Mesmo com esta vontade firme, a SpaceX parece estar ainda limitada e dependente da aprovação do seu voo. Foi o próprio Elon Musk que veio revelar essa situação numa resposta sua no X à publicação da SpaceX, sem ter adiantado qualquer dado adicional.

Assuming regulatory approval https://t.co/NshoTHdqew — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2023

O segundo voo de testes seguirá provavelmente o plano do primeiro. Caso se confirme, a SpaceX a lançar a Starship em direção a um local de aterragem na costa do Havai para testar técnicas de reentrada e pouso, enquanto o foguetão Super Heavy faz uma aterragem no Golfo do México.

Se tudo correr como planeado, e a autorização da FAA chegar, será às 08 da próxima sexta-feira, pelas 8 (hora local) que a Starship irá descolar pela segunda vez, propulsionada pelo seu foguete Super Heavy. Em pouco minutos saberemos se este é um sucesso ou um fracasso, o que ditará os desenvolvimentos futuros da SpaceX.