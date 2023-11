Os planos da SpaceX são bem conhecidos e as provas necessárias já foram dadas. Se os seus foguetões Falcon 9 são já um sucesso, quer agora colocar o foguetão Super Heavy e a nave espacial Starship no espaço, num primeiro teste de sucesso. Este deverá acontecer muito em breve, com data já avançada pela SpaceX.

Os testes iniciais da nave espacial Starship terminaram com esta a explodir de forma monumental. Mesmo com este contratempo, a empresa de Elon Musk revelou na altura que foi um sucesso, em especial pelos dados que foram recolhidos e como estes podem melhorar a construção desta.

Agora, a SpaceX veio revelar que tem a Starship e o Super Heavy prontos para mais um teste, esperando que desta vez este realize os planos definidos. Ainda mais interessante é o facto de que este voo de teste poderá acontecer já em meados de novembro.

Esta informação importante surgiu da SpaceX, que a revelou no seu site, alguns dias após a Administração Federal de Aviação dos EUA concluir uma análise de segurança focada em impactos potenciais à saúde pública e à propriedade. O relatório da FAA faz parte de uma avaliação mais ampla necessária antes que a SpaceX possa realizar outro voo de teste.

The second flight test of a fully integrated Starship could launch as soon as mid-November, pending regulatory approval → https://t.co/pxgvgUeIFF pic.twitter.com/P40vOCaFaZ