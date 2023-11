Com o Android 14 já lançado e a começar a chegar a novos smartphones, a Google resolveu tratar de alguns problemas que surgiram entretanto. Esta versão é ainda um exclusivo dos Pixel, com a Samsung e a Xiaomi a começarem agora a lançar as suas atualizações.

A chegada do Android 14 não foi isenta de problemas. Em especial nos Pixel, e por razões óbvias, surgiram situações que a Google necessitava corrigir, para que o seu sistema ficasse livre de problemas e acessível a todos.

Alguns utilizadores queixaram-se de que ao terem várias contas nos seus smartphones poderia haver um erro de falta de espaço de armazenamento ou, o que é mais preocupante, o dispositivo ficaria preso num loop de arranque após aplicar a atualização.

Para resolver esta situação, a Google lançou agora a sua atualização de novembro do Android para os smartphones Pixels suportados. E, como se esperava, os bugs que causavam os problemas foram corrigidos.

Estes problemas ocorriam em vários smartphones da Google. Como se verificou, estava presente na seguinte lista: Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Além disso, esta atualização também inclui correções para um problema que causava um flash verde quando o ecrã estava desligado em certas condições (no Pixel 7 Pro). Resolve ainda uma instabilidade do NFC, uma instabilidade do sistema quando uma app pede outra que não está instalada.

Há ainda a registar um problema que faz com que os ícones da área de trabalho desapareçam quando o smartphone é desbloqueado, um que faz com que o papel de parede fique desalinhado em dispositivos com entalhe ou furo. Por fim, um problema que causa tremores no ecrã quando o registo do toque se torna impreciso (no Pixel 8 e no Pixel 8 Pro).

A Google revelou que o lançamento da atualização de novembro do Android 14 levará uma semana para chegar a todos os dispositivos existentes. É lançado em etapas, que dependem da operadora e do aparelho. O novo número de compilação é UP1A.231105.001 para os Pixel 4a 5G, Pixel 5 e Pixel 5a 5G, UD1A.231105.004 para os Pixel 8 e Pixel 8 Pro e UP1A.231105.003 para os demais dispositivos suportados.