Google Pixel 9: surgiram os preços na Europa e estão longe de serem apelativos

Será no próximo dia 13 de agosto que a Google revelará as suas novidades no campo dos smartphones. Nesse dia conheceremos os Pixel 9 com todas as novidades esperadas. Entretanto, surgiram agora os possíveis preços da Google para os Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold na Europa e estão longe do esperado.

Google Pixel 9: surgiram os preços na Europa

Desta vez a fuga de informação não veio dos EUA. Foi em França que a informação surgiu e mostra que há muito para revelar. Em primeiro lugar, diz-se que o Pixel 9 chega em Obsidian (preto), Porcelana (branco), Cosmo e Mojito. Uma vez que Mojito é provavelmente esverdeado, é assumido que a cor Cosmo é o tom rosa que vazou recentemente.

O preço do modelo base do Pixel 9 será de 899€ com 128GB de armazenamento e 999€ com 256GB. O Pixel 9 Pro terá aproximadamente o mesmo tamanho que o Pixel 9, mas contará com mais câmaras. Este começará nos 1.099 euros com 128 GB de armazenamento, subirá para 1.199 euros com 256 GB e 1.329 euros se precisar de 512 GB.

A versão de topo será apenas oferecida nas opções Obsidian e Hazel, enquanto as outras duas terão também as opções Porcelain e Pink, supostamente. O Pixel 9 Pro XL terá o mesmo hardware do Pixel 9 Pro, mas será maior. Terá um preço inicial de 1.199 euros com 128 GB de armazenamento e custará 1.299 euros com 256 GB, 1.429 euros com 512 GB e 1.689 euros com 1 TB.

Os valores da Google não parecem apelativos

A versão de 1 TB estará apenas disponível em Obsidian, os modelos de 128 GB e 512 GB acrescentam Porcelain e Hazel, enquanto a variante de 256 GB é a única também oferecida em Pink. Por fim, o Pixel 9 Pro Fold será o sucessor do Pixel Fold original. Este custará 1.899 euros com 256 GB de armazenamento e 2.029 euros com 512 GB. Estará apenas disponível em Obsidiana e Porcelana.

Tal como acontece com todas as fugas de preços em euros, importa recordar que pode haver diferenças baseadas nos valores do IVA em cada país da UE. Ainda assim, se estes valores estiverem certos, será esta a base de preços da Google para a Europa.

Para referência, note-se que o Pixel 8 era 100 € mais barato na iteração de 128 GB quando foi lançado e 140 € mais barato com 256 GB. Embora o Pixel 9 Pro tenha um preço semelhante ao Pixel 8 Pro no seu modelo de entrada de gama, a versão de 256 GB custa mais 30€ e o modelo de 512 GB custa mais 40€.