Google Wallet passará a ser mais seguro mas também mais difícil de usar no Android

O Google Wallet, já possível de usar em Portugal, é extremamente útil para quem tem um Android. Com um simples encosto do smartphone é possível pagar em qualquer terminal de pagamento. Este processo que era simples passará a ser mais seguro mas também mais difícil de usar no Android.

Google Wallet passará a ser mais seguro

Com atualizações constantes, o Google Wallet tem de garantir aos utilizadores o máximo de segurança. Este permite o acesso a dados sensíveis do utilizador e que podem levar à perda de dinheiro se for comprometido.

Assim, e para aumentar a segurança do Google Wallet, passou a ser exigido aos utilizadores que desbloqueiem o smartphone em todos os pagamentos por toque. Este novo comportamento começou a ser relatado há alguns dias e parece estar a ser generalizado por todos os utilizadores.

Ao mesmo tempo, mais difícil de usar

Esta novidade contraria o que era o padrão em muitos países da Europa, onde existia um valor mínimo. Estes pagamentos dispensavam a autorização do utilizador e assim o Google Wallet funcionava de forma mais simples e mais rápida, bastando encostar o smartphone.

Esta mudança é certamente um ajuste muito importante no que toca à segurança dos utilizadores. No entanto, vem tornar o Google Wallet um pouco mais difícil de usar no Android, ao ter de ser desbloqueado a cada novo pagamento, independentemente do valor.

Utilizadores Android ganham com mudança

Por volta de fevereiro deste ano, um artigo de suporte do Google Wallet alertava para esta nova realidade. Num aviso mostrava que "em breve, o seu cartão de crédito e débito não será cobrado por pagamentos de compras, a menos que tenha usado recentemente um método de verificação, como a sua impressão digital ou PIN".

Como sempre, não é simples trazer mais segurança sem ter um aumento da complexidade na usabilidade. Este caso mostra isso mesmo e reforça que no caso dos pagamentos do Google Wallet no Android a segurança dos utilizadores está primeiro.