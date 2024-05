Agora também já pode editar as mensagens RCS que enviar no Android

A Google aposta no RCS como o futuro das mensagens para o Android, e até para o iOS. Quer que este seja um sistema universal e que todos podem e devem usar. As melhorias neste sistema continuam a surgir, fruto do trabalho da Google. Agora, este sistema passou a permitir que as mensagens sejam editadas.

Editar as mensagens RCS

Há muito que os utilizadores pediam à Google mudanças e melhorias nas mensagens do Android. Estas iam para lá dos SMS e deveriam focar-se no que o RCS oferece, sendo já planeadas. Estas eram mudanças que eram necessárias, para fazer crescer e evoluir o que este sistema pode oferecer a todos.

Depois de alguns rumores e de muita informação, surge agora a novidade que todos esperavam e que elevam ainda mais as mensagens do Android. Tendo como base o RCS, passa a ser possível aos utilizadores alterarem as mensagens enviadas, podendo assim editar o que escreveram para os seus contactos.

Novidade da Google para o Android

Com esta novidade agora anunciada, os utilizadores vão deixar de ter de enviar novas mensagens a corrigir erros de escrita. Bastará clicar na mensagem que se pretende editar até surgir o menu associado. Ali estará presente um lápis que deve ser escolhido.

Ao acesso à mensagem, os utilizadores podem então corrigir o texto da mensagem e voltar a enviar. Esta será marcada como tendo sido alterada. A Google alerta que esta possibilidade de editar estará limitada a 15 minutos depois do envio das mensagens no Android.

Esta é uma novidade que está agora começar a ser disponibilizada aos utilizadores, ainda que de forma gradual. Bastará descarregar ou atualizar a app Mensagens da Google para o Android e ter assim acesso a todas as novidades que foram preparadas.

Esta é uma das novidades mais esperadas pelos utilizadores do Android e que eleva assim o que o RCS oferece aos utilizadores neste sistema da Google. Espera-se que a Apple adote esta tecnologia em breve e que assim a comunicação entre estes dois sistemas seja mais universal e direta.