Samsung perde liderança nos smartphones dobráveis! Há um novo rei neste campo

A Samsung foi uma das principais impulsionadoras de novos formatos para os smartphones. O dobráveis têm nesta marca uma posição de destaque e uma linha dedicada para mostrar o que de melhor consegue fazer. Este seu destaque parece agora ameaçado, com uma nova marca a assumir esta posição. A Samsung deixou de estar no topo dos smartphones dobráveis e deu lugar à Huawei.

Foi em 2019 que a Samsung revelou o primeiro Galaxy Fold e abriu caminho para um novo mercado. Os smartphones dobráveis ganharam o seu espaço, ainda que não estejam massificados como muitos entendiam que seria o futuro. Ainda assim, a aposta da Samsung funcionou e a concorrência tem adotado este novo formato em vários modelos.

Com a sua aposta forte, a Samsung ganhou rapidamente o topo desta área de mercado, algo que se mostrou natural. Ainda assim, e como a concorrência começou a olhar para este formato como uma aposta a seguir, outras propostas surgiram rapidamente no mercado.

O domínio da Samsung está agora ameaçado, segundo os dados mais recentes da Counterpoint Research. São referentes ao primeiro trimestre de 2024 e revelam que a Samsung diminuiu para apenas 23% do mercado global de smartphones dobráveis, com a Huawei a ser o novo líder de mercado, com 35% do total de vendas. Isso também aconteceu porque este mercado cresceu apenas 50%.

Os outros dois grandes players neste mercado são a Motorola com 11% e a Honor com 12%. Ambas as marcas revelaram um crescimento muito grande ao longo de 2023. Isso acontece, provavelmente, graças a dispositivos como o Razr+ e o Magic V2, ambos dobráveis, e com argumentos próprios em cada uma das categorias onde estão.

Tudo isso ocorre porque a oferta de dobráveis da Samsung do ano passado, o Fold 5 e o Flip 5, foram atualizações menores em comparação com os seus antecessores. Ao mesmo tempo, os concorrentes como a Motorola, Honor, Google e Oppo/OnePlus avançavam com diferentes melhorias de hardware, software e câmara que a Samsung não ofereceu.

Também é interessante ver que dobráveis ​​​​como o Galaxy Z Fold 5, Pixel Fold e OnePlus Open, sejam agora o formato mais popular. 55% dos dispositivos vendidos no primeiro trimestre de 2024 eram dispositivos destes, onde outros, como o Galaxy Z Flip 5 e o Motorola Razr + representavam o restante.