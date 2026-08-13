Tap to Share no Android é oficial! Google lança novidade inspirada no iPhone

A Google começou a disponibilizar oficialmente uma nova funcionalidade no Android. Promete simplificar a forma como os utilizadores trocam dados. De nome Tap to Share, permite a transferência de conteúdos através da aproximação entre smartphones. O sistema segue a lógica do que a Apple estreou nos iPhone, tornando o processo muito mais intuitivo e imediato.

Google: Tap to Share no Android é oficial

A grande inovação está no método de emparelhamento, que elimina várias etapas manuais na transmissão de dados. Ao encostar a parte superior de dois telemóveis compatíveis, os equipamentos estabelecem ligação automática sem depender de ligações à internet ou redes Wi-Fi. A tecnologia utiliza a infraestrutura existente do Quick Share, mas altera drasticamente a experiência de utilização ao eliminar a pesquisa manual de destinatários.

O funcionamento do sistema divide-se em duas abordagens principais, dependendo do conteúdo que o utilizador pretende transmitir. Caso os dois smartphones estejam desbloqueados na ecrã principal e sejam aproximados, o sistema ativa uma troca automática de dados de contacto. Esta funcionalidade permite guardar o nome, número de telefone e outras informações essenciais diretamente na lista de contactos do segundo dispositivo.

No caso de ficheiros de media, como fotografias, vídeos ou documentos, o processo mantém a mesma simplicidade. O utilizador necessita apenas de selecionar o ficheiro desejado, abrir o menu de partilha e aproximar o equipamento do telemóvel recetor. A transferência arranca sem que seja necessário aceitar pedidos ou procurar dispositivos na lista de proximidade.

Smartphones compatíveis com o Tap to Share

A disponibilização do Tap to Share está a ser efetuada de forma gradual através de atualizações de software. Nesta fase inicial, a Google limitou a presença da funcionalidade aos seus próprios dispositivos a partir da linha Pixel 6. O recurso encontra-se também disponível nos modelos dobráveis mais recentes da Samsung, nomeadamente as gamas Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip.

Por não exigir sensores avançados ou componentes de hardware exclusivos, a expetativa é que a funcionalidade chegue rapidamente a mais marcas. A tecnologia deverá expandir-se a um leque muito mais alargado de equipamentos com as próximas atualizações do sistema operativo Android.

Para os utilizadores preocupados com a privacidade e a segurança dos dados, a Google integrou opções de controlo detalhadas no menu de definições. É possível desativar a funcionalidade por completo a qualquer momento, impedindo que terceiros iniciem uma transferência não solicitada ao aproximarem um dispositivo.