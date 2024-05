O oceano de Plutão é super salgado, dizem os cientistas

O "controverso planeta" Plutão é minúsculo e está longe do Sol. Portanto, não seria de esperar que tivesse água líquida. Mas os cientistas acreditam que Plutão tem de facto um oceano, debaixo de uma espessa camada de gelo. As provas foram obtidas através da passagem da nave espacial New Horizons por Plutão em 2015.

Como é possível Plutão ter "água salgada"?

A nova investigação, lançada em maio de 2024, sugere que o oceano de Plutão é um pouco mais salgado e mais denso do que a água do mar na Terra. Se pudéssemos dar um mergulho, flutuaríamos facilmente, disseram os cientistas. Fissuras e protuberâncias na bacia de impacto da Sputnik Planitia forneceram as pistas sobre a salinidade e densidade do oceano.

O sistema solar exterior, onde Plutão orbita, é por vezes referido como um lugar gelado e desolado. Aliás, é tão longe do Sol, que, do ponto de vista de Plutão, o Sol parece uma estrela brilhante. No entanto, pensa-se que Plutão tem um oceano líquido por baixo da sua crosta gelada. Isto torna Plutão semelhante a algumas luas do sistema solar exterior, como Europa em Júpiter ou Enceladus em Saturno.

A missão New Horizons da NASA descobriu indícios do oceano subsuperficial de Plutão quando passou por este mundo em 2015. Este mês (no passado dia 21 de maio de 2024) os investigadores divulgaram mais detalhes sobre o oceano escondido sob a crosta de Plutão. Acreditam agora que é um pouco mais denso, ou mais salgado, do que a água do mar na Terra.

Se pudéssemos dar um mergulho poderíamos flutuar nele facilmente, tal como podemos flutuar facilmente em mares excecionalmente salgados na Terra, como o Mar Morto.

Disseram os investigadores Alex Nguyen, da Universidade de Washington, em St. Louis, no Missouri, e Patrick McGovern, do Instituto Lunar e Planetário, em Houston, Texas, na publicação das suas novas descobertas, nas revistas por pares, na revista Icarus (Science Direct/ Elsevier).

Espreitar o oceano de Plutão

O oceano de Plutão está bem escondido por baixo de uma espessa crosta exterior de gelo de azoto, metano e água. Nunca o poderemos ver a partir de uma nave espacial. Mas os instrumentos da New Horizons foram capazes de detetar o oceano muito abaixo da superfície.

Nguyen e McGovern utilizaram esses dados para encontrar mais pistas sobre a natureza do oceano. De facto, a descoberta foi uma surpresa para os cientistas planetários. A maioria dos cálculos efetuados antes da New Horizons sugeria que qualquer oceano no interior de Plutão deveria ter congelado pouco depois de Plutão se ter formado e arrefecido rapidamente.

Plutão é um corpo pequeno. Deve ter perdido quase todo o seu calor pouco depois de se ter formado, pelo que os cálculos básicos sugerem que está congelado até ao núcleo.

Disse Nguyen.

Planície do Sputnik

O novo estudo centrou-se na enorme bacia de impacto chamada Sputnik Planitia. Esta bacia faz parte da famosa formação do coração de Plutão e apresenta muitas fissuras e protuberâncias no gelo. O impacto de um enorme meteoro criou a bacia há milhares de milhões de anos. Nguyen e McGovern criaram modelos matemáticos para tentar explicar a formação das fissuras e protuberâncias.

Os resultados corroboraram outros estudos, apontando para um oceano de água subsuperficial por baixo da bacia. Estimaram que a camada de gelo acima do oceano tinha uma espessura de 40 a 80 km. É esta impressionante camada de gelo que impede o oceano de congelar completamente.

Pode flutuar no oceano de Plutão

As descobertas também fornecem mais informação sobre a salinidade, ou densidade, do oceano. Afinal, não é muito diferente dos oceanos da Terra. O estudo sugere que o oceano de Plutão é apenas cerca de 8% mais salgado do que a água do mar na Terra, no máximo. Isto é semelhante ao Grande Lago Salgado no Utah. Se, de alguma forma, fosse possível entrar no oceano, uma pessoa poderia facilmente flutuar nele.

As fissuras na superfície da Sputnik Planitia forneceram pistas sobre a densidade.

A densidade do oceano interior de Plutão afeta o estado de tensão na concha gelada acima.

Referiram os investigadores.

Se o oceano fosse menos denso do que é, haveria muito mais fraturas, com a casca de gelo a colapsar. Por outro lado, se fosse mais denso, haveria menos fraturas do que as observadas.

Resumindo: uma nova análise de dados da missão New Horizons da NASA mostra que o oceano de Plutão é apenas um pouco mais denso que a água do mar na Terra.