Suspeito de pornografia infantil detido em Loures pela PJ

A Polícia Judiciária procedeu esta terça-feira, dia 28 de maio, à detenção em flagrante delito, na zona de Loures, de um homem, de 51 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de pornografia de menores.

A investigação a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), teve origem na sinalização, por entidades internacionais, do envio de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores, efetuado a partir de acessos registados em Portugal.

No decurso das diligências de recolha de prova, designadamente a realização de busca domiciliária, foi possível identificar, localizar e apreender, nos equipamentos informáticos utilizados pelo arguido, centenas de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores, alguns dos quais partilhados com terceiros.

Tendo em vista o cabal esclarecimento da atividade ilícita do arguido a investigação aguarda ainda o resultado das perícias aos equipamentos apreendidos.

O detido foi presente a primeiro Interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias às autoridades, proibição de ter equipamentos que permitem acesso à internet e proibição de contactos com as vítimas.

Portugal: Crimes de Pornografia Infantil

Em Portugal faz parte de um crime de pornografia infantil:

Quem:

a) Utilizar menor em espetáculo pornográfico ou o aliciar para esse fim;

b) Utilizar menor em fotografia, filme ou gravação pornográficos, independentemente do seu suporte, ou o aliciar para esse fim;

c) Produzir, distribuir, importar, exportar, divulgar, exibir, ceder ou disponibilizar a qualquer título ou por qualquer meio, os materiais previstos na alínea anterior;

d) Adquirir, detiver ou alojar materiais previstos na alínea b) com o propósito de os distribuir, importar, exportar, divulgar, exibir ou ceder;

É punido com pena de prisão de um a cinco anos.