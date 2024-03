Google prepara o Android 15 para conseguir encontrar um smartphone mesmo desligado

Ainda que esteja longe de ter uma solução como o Find My da Apple, a Google prepara o Android para dar muito mais aos utilizadores. A mais recente novidade parece ser preparada para o Android 15 e deixará que qualquer smartphone seja encontrado mesmo que esteja desligado.

Tanto a Google como a Apple parecem estar a trabalhar para criar uma verdadeira rede universal para encontrar smartphones e outros equipamentos. Usando os dispositivos de terceiros, esta rede irá dar uma ajuda única a todos os utilizadores. Aparentemente a Apple estará a atrasar este processo por não ter ainda implementado a "pesquisa universal" do seu lado.

Agora, e do que foi mostrado, a Google parece querer dar ainda mais aos utilizadores do Android 15. Esta versão do sistema operativo da gigante das pesquisas deverá ter uma funcionalidade que permite que qualquer smartphone possa ser encontrado, mas mesmo que esteja desligado.

Esta funcionalidade eleva muito aquilo que já temos hoje e que permite que mesmo offline ou em modo avião um smartphone possa ser encontrado. Torna assim praticamente impossível que um destes dispositivos não seja descoberto, se estiver próximo de outros equipamentos.

A chave para esta novidade é que o hardware do dispositivo deve suportar a ativação do controlador Bluetooth mesmo quando o restante dos componentes estiver desligado. Além disso, e do que se sabe, os fabricantes de dispositivos precisarão fazer configurações adicionais para ativar esta novidade.

Do que se pensa, esta melhoria deverá ser trazida com o Android 15, a versão que a Google agora prepara. Poderá ser um exclusivo dos Pixel por agora, sendo aberto depois aos restantes fabricantes. Ao mesmo tempo, deverá ser apenas usável do Pixel 8 e 8 Pro e modelos mais recentes.

Estas são excelentes notícias para o Android e para a Google. Com o Android 15 tudo poderá mudar e os utilizadores vão certamente ficar mais protegidos. Se encontrar um smartphone pode ser complicado, ainda mais o é se estiver desligado. Essa barreira desaparece agora e de forma natural.