A utilização da impressão digital nos smartphones Android tem-se tornado cada vez mais comum. É uma forma simples e segura de autenticar os utilizadores, mantendo os smartphones protegidos. Algo que foi descoberto agora vem ajudar os que têm problemas em usar a impressão digital no Android. A solução está no nariz ou testa do utilizador.

Problemas na impressão digital no Android?

Os sensores biométricos trazem para os smartphones Android, e não só, uma segurança que ultrapassa o normal PIN ou o padrão. Estão já presentes em dispositivos de gama mais baixa, o que mostra como o custo desta solução está cada vez mais baixo.

Com alguns problemas identificados, pode ainda melhorar em várias áreas e uma delas foi agora identificada. Uma simples publicação no Reddit, revelou uma situação com a utilização da impressão digital num Pixel 7 da Google. Curiosamente, para além do problema, revelou também a solução, que para muitos é extremamente curiosa.

Solução está no nariz, testa ou cabelo do utilizador

Do que revelou, a forma de contornar o problema da leitura da impressão digital foi tocando apenas com o dedo na lateral do seu nariz. Em especial, foi com o passar da zona que vai ser usada para autenticar que resolveu o problema.

O que se pensava ser um simples caso isolado, e com uma solução que mais parecia uma superstição, acabou por se mostrar muito comum. Com a discussão e a troca de ideias a crescer, acabaram por surgir mais soluções para o Android. Também o passar do dedo na testa ou no cabelo torna a leitura da impressão digital mais fiável.

Google já tinha reconhecido problema no passado

Na verdade, a explicação para esta situação é muito simples. Ao passar o dedo no nariz, na testa ou no cabelo, o dedo está a ser lubrificado com os óleos naturais da pele. Esse passo torna mais simples ao leitor ótico do Android fazer a captura da impressão digital. No caso de um sensor ultrassónico, este problema não existe.

A Google já no passado tinha reconhecido que poderia haver problemas com os dedos secos nos seus smartphones. Estes podem levar a que o leitor de impressão digital não reconheça corretamente as impressões nestas situações. Certamente não é a solução mais "limpa", mas bastará hidratar o dedo para resolver o problema.