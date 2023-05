A chegada do ChatGPT e de todos os modelos de IA que surgem em paralelo vieram reativar um tema que a longo dos anos tem sido discutido. Falamos da possibilidade desta IA roubar determinados empregos, com a lista a ser crescente. A contrabalançar esta ideia, os criadores do ChatGPT revelaram agora 34 profissões que não vão desaparecer nas mãos da IA.

A IA vai roubar empregos aos humanos?

É certo que a IA terá um impacto profundo no mundo do trabalho e nas funções que estão disponíveis atualmente. Esta conseguirá ajudar e em última instância irá certamente substituir muitos trabalhadores em funções específicas e que irá desempenhar melhor.

Assim, é normal que muitos temam o futuro e o que esta ajuda irá trazer às pessoas. Os estudos já existem e garantem que muito irá mudar, sendo uma evolução lógica e que a própria OpenAI parece empenhada em ajudar a entender, pelo menos com o estudo que realizaram.

Se é certo que há empregos que vão desaparecer, pelo menos a serem desempenhados pelo ser humano, há também uma lista dos que nunca vão deixar de ter um toque pessoal. Esta é uma lista muito extensa, mas que os criadores do OpenAI resolveram agora condensar em 34 funções.

As funções que o ChatGPT não substitui

Os 34 empregos que dificilmente encontrarão alguém para os substituir parecem focar-se em tarefas muito físicas e que requerem sempre a intervenção humana. A lista está abaixo:

Operadores de Equipamentos Agrícolas

Atletas desportivos

Instaladores e reparadores de vidros automóveis

Mecânicos de autocarros e caminhões e Especialistas em Motores Diesel

Pedreiros de cimento e finalizadores de cimento

Cozinheiros de fast-food

Cortadores e aparadores manuais

Operadores de plataformas petrolíferas e de gás

Ajudantes de refeitório e refeitório e ajudantes de barman

Lavadores de louça

Operadores de dragagem

Instaladores e reparadores de linhas elétricas

Operadores de máquinas de escavação e carregamento e dragline, mineração de superfície

Assentadores de chão, exceto carpete, madeira e ladrilhos duros

Criadores de moldes para fundição

Ajudantes – Pedreiros e assentadores de Azulejos e Mármores

Ajudantes-Carpinteiros

Ajudantes – Pintores, Estucadores e Pedreiros de Estuque

Ajudantes – Canalizadores e Instaladores de Vapor

Ajudantes – Telhados

Cortadores e Aparadores de Carne, Aves e Peixes

Mecânicos de Motas

Operadores de equipamentos de pavimentação e compactação

Operadores de bate-estacas

Operadores de linhas de moldes com metais líquidos

Operadores de Equipamentos de Colocação e Manutenção de Vias Ferroviárias

Reparadores de materiais refratários, exceto pedreiros

Torneiros de telhado na indústria de mineração

Operadores de extração de petróleo e gás

Abatedores e Empacotadores de Carne

Pedreiros

Reparadores de pneus

Não significa que não possam existir no futuro máquinas que desempenhem estas tarefas, mas dificilmente a IA irá ter ali um lugar. São muito específicas e com um grau de necessidade de adaptação grande, que apenas os seres humanos oferecem.

Este não é certamente o futuro que muitos querem e que esperam, mas a verdade é que terá de haver uma adaptação gradual. Por outro lado, e dado que existem profissões e tarefas que requerem a mão humana, o mais certo é que surja a especialização e a adaptação a esta nova realidade.