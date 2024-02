Jim Ryan, ex CEO da PlayStation, confessa qual o maior desafio ao liderar a empresa

Aproveitando a reta final do seu mandato, Jim Ryan, ex presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment (PlayStation) falou sobre o seu percurso de três décadas na empresa. Quando questionado sobre o seu maior desafio enquanto líder da PlayStation, o britânico não hesitou...

A saída de Jim Ryan do cargo de presidente e CEO da PlayStation foi uma notícia que abalou a indústria dos videojogos. Depois de 30 anos como parte da corporação japonesa, o executivo anunciou a sua reforma no final de setembro, que entrará em vigor a partir do próximo mês de março.

O executivo contou à Variety sobre o seu longo percurso. Quando questionado sobre o seu maior desafio enquanto líder, o britânico não hesitou: o lançamento da PS5 em plena pandemia de COVID-19.

Como explicou Jim Ryan, a emergência sanitária provocada pelo coronavírus criou uma série de obstáculos e problemas que, à partida, pareciam impossíveis de ultrapassar ou resolver. O rosto mais visível da PlayStation reconheceu que, apesar do momento crítico, tinha de provar aos seus funcionários - e a todos os outros associados à SIE - que tinha o que era preciso para os conduzir a um novo sucesso.

Mas não foi fácil...

O meu trabalho consistia em transmitir uma sensação de calma e serenidade. Mas, na realidade, estava sentado à mesa da minha sala de jantar com a cabeça entre as mãos e a pensar como é que íamos fazer isto.

Confessou Jim Ryan.

Recorde-se que as especificações da PS5 foram anunciadas em março de 2020, quando muitos países estavam a entrar em confinamento devido ao aumento dos casos de COVID-19. E a consola chegou ao mercado em novembro desse mesmo ano, embora durante muito tempo tenha sido praticamente inacessível. A procura extremamente elevada do dispositivo durante a pandemia foi agravada pela escassez de chips, bem como por problemas com os revendedores.

Mas o lançamento da PlayStation 5 num contexto difícil criou mais do que uma dor de cabeça a Jim Ryan. Não só devido a problemas na linha de produção, mas também devido a atrasos no desenvolvimento de novos jogos e aos efeitos do coronavírus nos canais de distribuição e vendas.

Montamos a grande maioria das PlayStations na China, e ninguém conseguia entrar. Terminar os jogos quando os criadores não se podiam reunir para comer pizza e debater os seus projetos era outro desafio. E depois havia a não menos importante missão de vender o nosso produto aos consumidores quando a venda a retalho estava completamente encerrada.

Explicou Jim Ryan.

Lançamento da PlayStation 5 correu como a Sony tinha planeado

Apesar dos contratempos, a PS5 foi lançada a nível mundial em 2020, tal como a Sony tinha planeado. É verdade que houve atrasos em alguns países, mas o objetivo principal foi alcançado. Uma tarefa quase impossível e da qual Jim Ryan estava muito orgulhoso do que foi feito por todos os envolvidos.

Com a sua saída iminente da PlayStation, Jim Ryan já tem um substituto provisório. Trata-se de Hiroki Totoki, atualmente diretor financeiro e de operações da SIE. No entanto, a empresa está atualmente à procura de um executivo para assumir as rédeas do britânico.

O novo diretor-geral interino da PlayStation terá de enfrentar grandes desafios. Apesar do sucesso da PS5, a Sony reduziu o número previsto de unidades a vender no atual ano fiscal. Este facto teve um forte impacto na avaliação da empresa, que caiu 10 mil milhões de dólares em menos de uma semana. Espera-se que os japoneses tentem reacender o interesse pela sua consola na segunda metade do ano com a PS5 Pro.

