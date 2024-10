Secretamente, Apple trabalhou com a BYD numa bateria para carros elétricos de longo alcance

Por volta de 2017, uma parceria inesperada parece ter-se consolidado: a Apple e a BYD juntaram-se para construir uma bateria para carros elétricos de longo alcance.

Um potencial carro elétrico assinado pela Apple alimentou rumores durante vários anos, com o mercado a aguardar uma proposta surpreendente, que correspondesse ao que a empresa entrega noutros campos.

No início do ano, contudo, a Apple cancelou o projeto do seu modelo elétrico e autónomo. Na altura, foi partilhado que a empresa transferiu alguns dos funcionários para o setor da Inteligência Artificial.

Curiosamente, agora, a imprensa internacional está a avançar que, durante vários anos, a Apple trabalhou com a fabricante de automóveis chinesa BYD, no âmbito do seu projeto automóvel - agora cancelado -, no sentido de desenvolver baterias de longo alcance. Estas terão ajudado a lançar as bases da tecnologia utilizada atualmente.

De acordo com pessoas familiarizadas com a situação, a Apple e a BYD, sediada em Shenzhen, juntaram-se por volta de 2017.

Atuais baterias da BYD tiveram mão da Apple?

Embora a Apple não seja proprietária de nenhuma das tecnologias utilizadas nas atuais baterias Blade da BYD, a parceria mostra que a empresa tecnológica investiu, de facto, no projeto do seu automóvel. A imprensa aponta que foram gastos mil milhões de dólares por ano durante a última década no projeto do veículo.

Aliás, a tecnologia que a Apple desenvolveu com a BYD teria sido altamente personalizada para o veículo que estava a ser planeado.

No âmbito da parceria, os engenheiros da Apple terão contribuído com a sua experiência em baterias avançadas e gestão do calor; e os da BYD com conhecimentos de fabrico e avanços na utilização de células de fosfato de ferro-lítio (LFP).

Ainda que os porta-vozes das empresas não tenham tecido comentários sobre a parceria que estabeleceram anteriormente, a BYD afirmou, num comunicado enviado por e-mail, que "o conceito da bateria Blade teve origem nos engenheiros da BYD, que desenvolveram de forma independente esta bateria LFP Blade".

A par disso, sublinhou que "a BYD detém todos os direitos de propriedade e de patente da bateria Blade".

Atualmente, as baterias Blade são um elemento distintivo dos carros da BYD. A empresa beneficiou da sua maior autonomia, relativa segurança e menor custo para gerar vendas de três milhões de veículos elétricos e híbridos em 2023.

Uma parceria para um carro elétrico que ficou pelo caminho...

A colaboração entre a Apple e a BYD surgiu, enquanto a primeira estudava tecnologias de base para o seu automóvel, numa procura que terá começado há cerca de uma década. Os engenheiros da BYD apresentaram as primeiras versões da bateria Blade aos executivos da Apple, que admiraram a segurança da tecnologia e as capacidades de armazenamento de energia.

Segundo as fontes citadas pela imprensa, a Apple acabou por procurar adaptações que pudessem aumentar a autonomia de um veículo elétrico.

Na altura, a Apple estava a trabalhar em várias baterias diferentes. A empresa investiu, também, milhões de dólares na conceção e engenharia de baterias para integrar o maior número possível de células.

As duas empresas procuraram combinar os esforços separados de baterias e células para produzir um sistema de baterias seguro e de longo alcance para o veículo da Apple.

Em nome da Apple, a parceria foi liderada por Alexander Hitzinger, um antigo executivo sénior da Volkswagen e da Porsche que supervisionou o design do produto para o projeto do carro de 2016 a 2019. Além deste, a empresa recrutou Mujeeb Ijaz, um veterano da falida startup americana de baterias A123 Systems que trabalhou na Apple de 2014 a 2020.

O veterano supervisionou uma equipa de cerca de 50 engenheiros de bateria que trabalharam no projeto. O seu homólogo na BYD era Michael He, vice-presidente do negócio de baterias da chinesa.

Segundo as fontes, apesar dos anos de trabalho com a BYD, a Apple desistiu da parceria e considerou sistemas de outras fabricantes de baterias. Entretanto, em fevereiro, a empresa de Cupertino desistiu do seu carro elétrico e autónomo, definitivamente.