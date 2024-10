Tronsmart lança nova coluna bluetooth Mirtune S100 e headphones Sounfii Q20 ANC

A Tronsmart continua a presentear-nos com novos lançamentos, sempre com a premissa de oferecer boa qualidade de construção e de som a um preço reduzido. Conheça os novos Tronsmart Mirtune S100 e Tronsmart Sounfii Q20 ANC, que prometem comodidade, liberdade e excelente qualidade sonora no segmento onde se inserem.

Tronsmart Mirtune S100: potência e durabilidade para qualquer ambiente

A Mirtune S100 é uma coluna bluetooth portátil com 50W de potência sonora, equipada com dois tweeters de 10W e um subwoofer de 30W. Consegue, assim, oferecer um som equilibrado, mas especialmente dotado de graves, com um radiador passivo em cada extremidade.

A bateria tem uma capacidade de 8000 mAh, conseguindo assim uma autonomia de 20 horas de reprodução contínua (50% volume). O tempo de carregamento é de 4,5 horas, via USB Tipo-C, e também pode servir de powerbank.

Tem certificação IPX7, que a torna resistente à água, nomeadamente, para uma submersão de até 1 metro por um período de até 30 minutos, ideal para festas na piscina ou atividades ao ar livre. Em termos de portabilidade é muito prática, com uma pega retrátil, que pode ficar discretamente arrumada.

Inclui ainda um microfone, que pode servir como dispositivo de alta-voz ou para assistente pessoal, e tem múltiplos modos de reprodução, incluindo interfaces como Bluetooth, Aux-in, USB e cartão microSD. Suporta também equalização via app, a partir do smartphone, com 5 modos pré-definidos e o modo manual.

A nova coluna Tronsmart Mirtune S100 está em pré-venda, por um preço de apenas 64,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNTSMMITS100. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Tronsmart Mirtune S100

Tronsmart Sounfii Q20 ANC: imersão total com cancelamento de ruído ativo

Os novos Sounfii Q20 ANC são headphones que prometem uma experiência sonora imersiva com o seu cancelamento de ruído ativo (ANC), capaz de filtrar até 85% do ruído. É, portanto, uma tecnologia que reduz significativamente os ruídos externos, ideal para viagens ou ambientes de trabalho.

Equipados com drivers dinâmicos de 40 mm (16 ohm), têm uma resposta em frequência de 20Hz a 20kHz, oferecendo um som claro e equilibrado. Também está incluído um microfone, para permitir uma comunicação limpa e com boa definição. Permite o controlo da equalização a partir do smartphone.

Com uma bateria de 500 mAh, permitem uma autonomia de até 50 horas (com ANC desligado) numa única carga. Tem um tempo de carga de cerca de 2,5 horas.

O design dos Sounfii Q20 é ergonómico, com almofadas de ouvido macias e um peso leve para longas sessões de uso confortável. Permitem, ainda, emparelhar com 2 dispositivos em simultâneo, tornando-se muito práticos para utilização, por exemplo, em ambiente de trabalho ou viagem.

Os auscultadores Tronsmart Sounfii Q20 estão disponíveis por apenas 22,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNTSMSFQ20. O envio é gratuito.

Tronsmart Sounfii Q20 ANC