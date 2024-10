Tesla revela como vai funcionar o carregamento sem fios para o seu Cybercab

Quando revelou a sua nova proposta, Elon Musk prometeu algumas funcionalidades únicas e que não existem ainda no dia a dia. A primeira delas parece estar agora apresentada e vem mudar como os carros elétricos vão carregar no futuro. Num vídeo partilhado no X, a Tesla revelou como funcionará o carregamento sem fios para o seu Cybercab.

Tesla mostra carregamento sem fios no Cybercab

A Tesla partilhou um novo vídeo mostrando as capacidades de carregamento sem fios do seu recentemente revelado Cybercab. Este vídeo mostra como a Tesla está a dar vida ao seu conceito de transporte totalmente autónomo. O Cybercab da Tesla será um veículo totalmente autónomo, sem controlos tradicionais como o volante e os pedais, e transportará passageiros sem qualquer intervenção humana.

Segundo Elon Musk, a visão de autonomia da Tesla não se limita à condução do veículo. Até mesmo o carregamento deste carro não requer qualquer intervenção humana. O Cybercab pode carregar-se passando sobre uma base de carregamento sem fios, recebendo depois a energia necessária.

Na verdade, a Tesla apresentou esta funcionalidade pela primeira vez no Investor Day em 2023. No novo vídeo, vimos isso com mais clareza. No vídeo, o veículo move-se em direção à base de carregamento e pode carregar a sua energia sem necessidade de cabos.

Este pode ser o futuro para Elon Musk

Outro pormenor que chama a atenção no vídeo partilhado é a potência de carregamento. A potência da base de carregamento é indicada como 25 kW. Ainda não é claro se a Tesla irá aplicar esta tecnologia de carregamento sem fios aos seus veículos existentes.

Em particular, a aquisição da empresa de tecnologia de carregamento sem fios Wiferion pela Tesla, há alguns anos, levou à especulação de que esta funcionalidade poderia ser incluída em modelos futuros. O Cybercab é também apontado como um grande investimento tanto para proprietários como para passageiros.

Os proprietários poderão utilizar o veículo para gerar rendimentos com uma aplicação a ser desenvolvida pela Tesla. Além disso, será oferecida aos passageiros uma experiência totalmente personalizável; detalhes como a temperatura e a música podem ser ajustados conforme a preferência do utilizador.