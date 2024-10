10 funcionalidades do WhatsApp que talvez não conheça

O WhatsApp é uma das aplicações de mensagens mais populares do mundo, mas mesmo os utilizadores mais frequentes podem não estar a par de todas as funcionalidades que a plataforma oferece. Neste artigo, exploramos 10 funcionalidades do WhatsApp, menos conhecidas, que podem melhorar a sua experiência de utilização.

Se utiliza o WhatsApp no seu computador, sabe como é importante ter um sistema operativo eficiente. O Windows 11 oferece uma integração perfeita com aplicações como o WhatsApp, proporcionando uma experiência mais fluida e intuitiva. Se ainda não atualizou o seu sistema, pode considerar adquirir uma chave digital para o Windows 11 e aproveitar todas as vantagens que este sistema tem para oferecer e conhecer as 10 funcionalidades do WhatsApp que mais podem interessar:

1. Mensagens temporárias

Sabia que pode enviar mensagens que desaparecem após um determinado período? As mensagens temporárias permitem que as conversas sejam automaticamente apagadas após 7 dias. Para ativar esta função, abra a conversa, toque no nome do contacto ou grupo, selecione "Mensagens Temporárias" e escolha "Ativar".

2. Localização em tempo real

Partilhe a sua localização em tempo real com amigos ou familiares. Esta funcionalidade é útil quando deseja que alguém saiba exatamente onde está. Para utilizar, toque no ícone de anexo numa conversa, selecione "Localização" e depois "Partilhar localização em tempo real". Pode definir a duração da partilha para 15 minutos, 1 hora ou 8 horas.

PUB: Ofertas imperdíveis GoodOffer24, incluindo chave para Windows 11

Entretanto, enquanto explora as eventuais dicas do WhatsApp, conheça as mais diversas chavespra Windows 11 e muitas outras chaves económicas digitais com o desconto TT30.

3. Marcar mensagens como favoritas

Tem mensagens importantes que quer guardar para referência futura? Utilize a função de mensagens marcadas. Basta manter pressionada a mensagem que deseja marcar e tocar no ícone de estrela. Para aceder às mensagens marcadas, vá às definições e selecione "Mensagens Marcadas".

4. Formatação de texto

Dê ênfase às suas mensagens utilizando formatação de texto. Pode tornar o texto em negrito, itálico, ~rasurado~ ou mono espaçado. Por exemplo:

Negrito: coloque o texto entre asteriscos (*texto*)

coloque o texto entre asteriscos (*texto*) Itálico: coloque o texto entre sublinhados (_texto_)

Rasurado: coloque o texto entre tils (~texto~)

coloque o texto entre tils (~texto~) Monoespaçado: coloque o texto entre acentos graves (```texto```)

5. Silenciar conversas

Se está num grupo ativo ou tem um contacto que envia muitas mensagens, pode optar por silenciar a conversa. Abra a conversa, toque no nome do contacto ou grupo e selecione "Silenciar Notificações". Pode escolher silenciar por 8 horas, 1 semana ou sempre.

6. Responder em particular a mensagens de grupo

Quer responder a uma mensagem num grupo sem que todos vejam? Mantenha pressionada a mensagem, toque nos três pontos no canto superior e selecione "Responder em privado". Será direcionado para uma conversa individual com o contacto.

7. Fixar conversas no topo

Para acesso rápido às conversas mais importantes, pode fixar até três conversas no topo da sua lista de chats. Deslize a conversa para a direita (no iOS) ou mantenha pressionada (no Android) e toque no ícone de alfinete.

8. Utilizar WhatsApp em múltiplos dispositivos

Agora é possível usar o WhatsApp em até quatro dispositivos sem a necessidade de manter o telemóvel conectado. Esta funcionalidade é ideal para quem utiliza o WhatsApp Web ou tem vários dispositivos. Para configurar, aceda a "Dispositivos Ligados" nas definições e siga as instruções.

9. Definir mensagens de ausência

Com as respostas automáticas, pode informar os contactos que está indisponível. Embora esta funcionalidade seja nativa apenas no WhatsApp Business, pode utilizar aplicações de terceiros ou configurar respostas rápidas se tiver uma conta empresarial.

10. Personalizar Notificações

Identifique quem lhe envia mensagens sem olhar para o ecrã, personalizando as notificações. Na conversa do contacto, toque no nome e selecione "Notificações Personalizadas". Pode alterar o som, a vibração e até a cor da luz de notificação (se o seu dispositivo suportar).

Conclusão

Sem dúvida, estas funcionalidades podem tornar a sua experiência no WhatsApp mais eficiente e personalizada. Ao explorar estas opções, não só melhora a comunicação como também descobre novas maneiras de interagir com a aplicação. Mantenha-se atualizado e aproveite ao máximo todas as ferramentas que o WhatsApp tem para oferecer.

Referências:

NOTA: As informações apresentadas para as 10 funcionalidades do WhatsApp que talvez não conheça são baseadas nas funcionalidades disponíveis até à data atual. Novas atualizações podem introduzir alterações.

NOTA: os preços apresentados são fornecidos pela plataforma em questão e estão sujeitos a possíveis/eventuais alterações das quais o PPLWARE não possui qualquer controlo, uma vez que os mesmos são da inteira responsabilidade da plataforma. Mediamz is talent management & Influencer Marketing!