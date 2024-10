HUAWEI MatePad 11.5″ S PaperMatte: um tablet com ecrã para horas de trabalho e lazer

A Huawei continua a apostar nas áreas onde se tem dado bem e tem mostrado conseguir ter propostas que se destacam da concorrência. Se nos smartwatches já sabemos que dá cartas, é também nos tablets que se tem mostrado como uma excelente escolha. Hoje, trazemos o HUAWEI MatePad 11.5" S, um tablet preparado para o trabalho e com um ecrã que se destaca.

Um tablet que promete horas de utilização

O mercado dos tablets tem flutuado muito em termos de escolhas dos utilizadores. As grandes marcas apresentam os seus argumentos, mas sempre com algum cuidado e com propostas que muitos podem considerar insuficientes. Curiosamente, esta é uma área onde a Huawei tem apostado forte, com propostas cada vez vais atrativas.

O HUAWEI MatePad 11.5" S mostra isso mesmo, ao trazer um conjunto equilibrado que poderá muito bem substituir um PC. A somar a isso, apresenta aos utilizadores um ecrã PaperMatte, que garante as melhores condições na utilização. Este não cansa a vista e permite a melhor utilização, em qualquer ambiente.

O ecrã do HUAWEI MatePad 11.5" S é sem qualquer dúvida o ponto forte deste tablet. A tecnologia PaperMatte elimina todo o brilho desnecessário, mas que temos de usar para podermos ver em qualquer situação. Ainda que tenha uma imagem mate, este permite em qualquer situação ler ou ver conteúdos, mesmo com o brilho no máximo.

Ecrã PapperMatte é ajuda para utilizadores

Esta capacidade, naturalmente, permite estar mais horas em frente ao tablet, sem o normal cansaço da vista. Do que é descrito pela marca, e foi possível confirmar, proporciona efeitos de ecrã semelhantes aos do papel, garantindo uma nitidez cristalina.

Quanto à área de trabalho, este tem 11,5 polegadas, conseguindo aliar uma portabilidade grande com uma área de trabalho generosa. Além disso, tem uma taxa de atualização até 144 Hz, adaptando-se de forma automática a todas as situações, mesmo as mais exigentes.

Como deverá ser um gadget portátil e para todos os momentos, a Huawei preparou-o em duas áreas opostas, mas que se complementam e apoiam. Em primeiro lugar temos o seu peso, onde está balizado nas 510 g. Este peso leve alberga uma bateria de 8800 mAh, que garante muitas horas de utilização.

Teclado e caneta para ajudar na utilização

Algo que muda e coloca este tablet numa vertente mais profissional é a possibilidade de ter um teclado e uma caneta. Estes dois elementos são um extra, mas transformam certamente a utilização, ainda mais porque o teclado pode ser usado de forma independente ou ser usado como uma capa.

A caneta mostra-se muito precisa e permite usar algumas das aplicações de forma completamente diferente. O tomar notas com a escrita ou desenhar passa a ser algo normal e que muitos vão usar de forma recorrente. A experiência de utilização coloca-a ao nível de escrever em papel.

Aqui vamos ter duas aplicações que vão explorar ao máximo estes dois componentes. Falamos da aplicação de notas, o HUAWEI Notes, que apresenta simultaneamente conteúdos áudio e escritos à mão, ajudando-o a recordar rapidamente os conteúdos.

Apps únicas no MatePad 11.5" S

Como complemento temos a app GoPaint, que torna o HUAWEI MatePad 11.5" S uma tela. Esta permite desenhar de forma única, tendo disponíveis diferentes efeitos e até a possibilidade de criar camadas em cada desenho.

Claro que, e dentro do ecossistema Huawei, temos acesso a outras aplicações que elevam a utilização deste tablet. Há suites de produtividade e muitas propostas, sendo difícil não encontrar uma que satisfaça as necessidades dos utilizadores.

Na base deste tablet temos o sistema operativo da Huawei, o HarmonyOS, que permite ao utilizador explorar ao máximo as suas capacidades. Aqui falamos de janelas flutuantes, da possibilidade de colocar aplicações lado a lado, dando uma excelente experiência de multi-tarefa.

Há ainda o SuperHub, que permite a transferência mais fácil de ficheiros entre o HUAWEI MatePad 11.5" S e um PC ou outro dispositivo da Huawei. Estas caraterísticas são excelentes para contextos de trabalho, mas podem também ser usadas noutros momentos.

Ainda que não seja por norma o foco de um tablet, há ainda que contar com um sistema de câmaras que são suficientes para captar imagens ou para uma videoconferência. A Huawei deu a este seu dispositivo uma câmara traseira de 13 MP e uma câmara frontal de 8 MP.

Em termos de hardware há ainda a destacar o SoC Kirin 9000WL, Octa-core, e 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Estes 3 elementos são mais que suficientes para qualquer exigência feita pelos utilizadores numa utilização diária, mesmo que mais intensiva.

Por fim, destaca-se um elemento que será usado em situações em que se consumirá conteúdos multimédia. Falamos do som, que aqui é garantido por quatro altifalantes distribuídos no corpo do tablet. Há ainda o HUAWEI Histen 9.0, que consegue alternar de forma inteligente para os efeitos sonoros ideais com base nas definições.

Como se comporta esta proposta da Huawei?

O HUAWEI MatePad 11.5" S está disponível em três cores, Space Gery, Silver Frost e Violet, e pode ser comprado na loja online da Huawei. Tem um preço base de 399 euros, aumentando para 499 com a capa-teclado. A caneta é um extra que custa 99,99 euros, mas que é bem-vinda.

Dos testes que realizámos, o HUAWEI MatePad 11.5" S mostrou-se sempre à altura do que é exigido, mesmo em situações de maior complexidade. O seu ecrã PaperMatte destaca-se pela qualidade e é um dos argumentos para a escolha deste tablet. O cansaço da vista desaparece e conseguimos estar muito mais tempo a trabalhar ou a divertirmo-nos, sem que isso prejudique a nossa saúde.

HUAWEI MatePad 11.5" S

HUAWEI MatePad 11.5" S: galeria de imagens