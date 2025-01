“Botão de pânico”: México cria app para os migrantes enviarem alertas de detenção

Com receio do mandato do Presidente eleito Donald Trump, o México criou uma aplicação de alerta para migrantes, que servirá como um "botão de pânico" digital para aqueles que receiam a deportação poderem avisar familiares e consulados.

Em resposta aos receios crescentes de deportações em massa por parte dos Estados Unidos, com a tomada de posse de Donald Trump, o México criou uma aplicação móvel que ajudará os migrantes a alertar as suas famílias e os consulados em tempo real.

Pela mão do secretário dos Negócios Estrangeiros do México, Juan Ramón de la Fuente, esta iniciativa proporcionará aos migrantes uma ferramenta digital para a segurança e a comunicação rápida.

Este "botão de pânico" pode ter utilizações tão simples quanto a possibilidade de o utilizador enviar mensagens instantâneas sobre a suspeita de ser detido em breve pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos a familiares selecionados e ao consulado mexicano mais próximo.

Com as crescentes preocupações relativamente a deportações em massa, esta ação procura ser preventiva.

Conforme avançado pela CNN, a aplicação foi desenvolvida após a retórica agressiva do Presidente eleito Donald Trump, que prometeu deportações em massa assim que assumisse o cargo.

O secretário dos Negócios Estrangeiros do México revelou que a aplicação está a ser testada em pequena escala e será lançada na íntegra em janeiro.

Esta aplicação proporciona aos migrantes uma forma de comunicar rapidamente e de garantir que as suas famílias e os consulados são informados durante os momentos críticos.

"Botão de pânico" do México chama-se Migrant Alert

De utilização intuitiva, a aplicação permite que um toque simples avise automaticamente os contactos e consulados pré-selecionados. Mais importante ainda, tem uma funcionalidade que permite cancelar um alarme no caso de o utilizador não ser detido.

Esta iniciativa pode ser importante, uma vez que garante os direitos dos migrantes, além de assegurar que o apoio jurídico está ao seu alcance durante as detenções.

A par da aplicação, o Governo mexicano criou um centro de atendimento telefónico 24 horas por dia, 7 dias por semana, para responder às perguntas e preocupações dos migrantes.

Mais do que isso, o México reforçou os seus serviços consulares em todos os Estados Unidos, contratando mais recursos humanos e jurídicos, no sentido de ajudar os migrantes nos processos legais relacionados com a deportação.

Atualmente, de acordo com o Click on Detroit, o México estima que cerca de 11,5 milhões de cidadãos mexicanos estejam a viver nos Estados Unidos com algum tipo de estatuto legal, enquanto 4,8 milhões não têm documentação adequada.