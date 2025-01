Novidades no Prime Video para janeiro de 2025

Mensalmente, as plataformas de streaming alargam os seus catálogos, com novos títulos de filmes e séries, prendendo o utilizador ao ecrã. Para janeiro, a Amazon tem uma série de novidades planeadas, prevendo começar o ano de 2025 com grandes histórias. Espreite as estreias!

Longe vai o tempo em que a Netflix era a única plataforma de streaming de vídeo competente. Hoje, os utilizadores contam com uma série de alternativas, nomeadamente o Prime Video da Amazon, que assegura um catálogo muito tentador.

Em janeiro, a lista do Prime Video vai crescer, com novidades que poderão agradar-lhe.

Dia 3 - Som da Liberdade (filme)

A incrível história verídica de um antigo agente do governo transformado em vigilante que embarca numa perigosa missão para salvar centenas de crianças de traficantes.

Som da Liberdade

Dia 9 - On Call (série)

A série acompanha uma dupla de polícias em patrulha enquanto respondem a uma nova comunicação via rádio, deslocando-se ao local para resolver os incidentes.

On Call

Dia 10 - Beautiful Wedding (filme)

O filme acompanha Abby e Travis, que depois de uma noite louca em Las Vegas, descobrem que estão casados e vão para o México para uma lua de mel com amigos e família.

Beautiful Wedding

Dia 15 - The Calendar Killer (filme)

Klara vai morrer hoje, a não ser que mate o marido. O Assassino do Calendário deu-lhe essa escolha impossível.

Dia 16 - Unstoppable (filme)

Apesar de ter nascido sem a perna direita, Anthony Robles consegue tornar-se um lutador campeão da primeira divisão da NCAA, chegando a ganhar o campeonato nacional contra a escola que o recusou, a potência nacional Iowa.

Unstoppable

Dia 21 - A Caminho de Belém (filme)

Esta aventura musical de Natal para toda a família mistura canções clássicas de Natal com humor, fé e novas músicas pop, numa versão da maior história jamais contada: a história de Maria e José e o nascimento de Jesus.

A Caminho de Belém

Dia 22 - O Jogo da Rainha (filme)

Katherine Parr, a sexta mulher de Henrique VIII, é nomeada regente enquanto o tirano luta no estrangeiro. Quando o rei regressa, cada vez mais doente e paranoico, Katherine vê-se a lutar pela sua própria sobrevivência.

O Jogo da Rainha

Dia 23 - Harlem: 3.ª Temporada (série)

Após o chocante final da segunda temporada, que deixou o público à beira do abismo, a nova temporada vai seguir as quatro mulheres centrais no precipício da mudança como nunca.

Harlem

Dia 29 - Operação Kandahar (filme)

Um agente da CIA e o seu tradutor fogem das forças especiais no Afeganistão depois de exporem uma missão secreta.

Operação Kandahar

Dia 30 - You're Cordially Invited

Quando dois casamentos são acidentalmente marcados para o mesmo dia e no mesmo local, cada um dos noivos é confrontado com o desafio de manter a magia deste momento familiar especial, aproveitando ao máximo o espaço limitado disponível para a celebração.

You're Cordially Invited

Em janeiro - Vizinhos Para Sempre (série)

A produção portuguesa conta a história do dia a dia de uma comunidade de vizinhos do condomínio "Terraços do Glamour", nos arredores de Lisboa.

Para lucrar com as dificuldades de habitação em Portugal, o promotor prometeu caraterísticas que o condomínio não tem, deixando os moradores entregues a apartamentos defeituosos, intercomunicadores que não funcionam e paredes tão finas que a privacidade é uma ilusão.

Em janeiro - Morangos com Açúcar: 5.ª Temporada (série)

O autor dos crimes de assédio no colégio foi desmascarado e a paz voltou à escola. Porém, o verdadeiro agressor continua à solta, a gozar de total impunidade e prepara-se para tomar de assalto o poder, como diretor do colégio.

Só Ema sabe a verdade, mas falta-lhe a coragem para fazer a denúncia.

Morangos com Açúcar