Vendas do Xiaomi SU7 ultrapassaram as 130 mil unidades em nove meses

A Xiaomi resolveu alargar a sua oferta e escolheu para isso um mercado que muitos consideram dos mais complicados. Falamos dos carros elétricos, onde as marcas tradicionais têm uma (aparente) vantagem. As provas mostram o contrário e o sucesso da Xiaomi é claro. Os mais recentes dados mostram que as vendas do Xiaomi SU7 ultrapassaram os 130 mil unidades em nove meses.

As vendas do Xiaomi SU7 ultrapassaram um marco importante. A empresa obteve um grande sucesso no mercado chinês, entregando mais de 130 mil unidades em apenas nove meses. O Xiaomi SU7, lançado em março deste ano com um preço de aproximadamente 30 mil dólares, atraiu grande atenção no mercado automóvel chinês. O veículo conseguiu receber 50 mil encomendas em apenas 27 minutos após o lançamento.

Apesar de algumas dificuldades de produção, o SU7 continuou a atrair um grande público na China. Para fazer face a esta intensa procura, a Xiaomi aumentou a produção do veículo e atingiu o valor de entrega de 130 mil unidades.

O presidente da Xiaomi Auto, Li Bin, disse na sua declaração sobre o assunto: “Estamos muito felizes por alcançar este sucesso de entrega em tão pouco tempo com o SU7. O intenso interesse dos consumidores chineses é uma prova da qualidade e do apelo deste nosso carro elétrico”.

O primeiro objetivo da Xiaomi para o SU7 em 2024 era realizar 100 mil entregas. No entanto, a empresa superou esta meta e conseguiu entregar 130 mil veículos aos seus clientes em apenas nove meses, ou seja, 275 dias após o seu lançamento.

As vendas do SU7 aceleraram significativamente depois de a Xiaomi ter aumentado a sua produção mensal para 20 mil unidades em junho. A Xiaomi entregou 10 mil unidades no primeiro mês de vendas. Nos 198 dias seguintes, entregou mais 90 mil unidades.

Neste contexto, a empresa prepara-se para alargar ainda mais a sua gama de veículos elétricos nos próximos anos. Planeia estabelecer uma fábrica de automóveis de segunda fase em 2025. Esta nova instalação permitirá aumentar o volume de produção e vendas. Anunciou ainda que vai lançar dois novos modelos em 2025, o SU7 Ultra de três motores e o crossover Xiaomi YU7.